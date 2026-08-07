Turismo de eclipse: los destinos que se llenan de cara al 12 de agosto

Ya quedan pocos días para uno de los días más esperados del año: el 12 de agosto de 2026. No es festivo en España, pero ocurrirá un suceso que no pasa desde 1912 en la península ibérica, aunque se repetirá el año que viene, pero no volverá a suceder hasta 2053. Se trata del eclipse total de sol.

Las ciudades donde el eclipse será total son: La Coruña, Oviedo, Santander, Lugo, Bilbao, Vitoria, León, Logroño, Burgos, Zamora, Zaragoza, Castellón de la Plana y Palma de Mallorca. Estos serán unos de los lugares más frecuentados por los turistas para no perderse un hecho histórico, por lo que ya se está preparando un operativo para evitar tráfico en las carreteras y aglomeraciones en miradores, entre otros aspectos.

La Coruña, ideal para ver el eclipse

La Coruña será la primera ciudad de España, donde empezará el inicio del eclipse parcial a las 19:30 horas. Sin embargo, no será hasta las 20:27 horas que se producirá el eclipse total, que tendrá una duración de un minuto y 17 segundos.

Se podrá ver en toda la ciudad, pero las zonas más recomendables para seguir el eclipse es en la zona oeste, concretamente en el Monte de San Pedro, la playa de Labañou, el Parque de Bens, los acantilados y el paseo marítimo.

El Monte de San Pedro / GOOGLE

Cudillero, un pueblo de Asturias

Otro de los destinos más visitados para seguir el eclipse será Asturias, pero hay un pueblo que destaca por encima de los demás: Cudillero. Según el visualizador oficial del IGN, el pueblo asturiano tendrá un eclipse total de un minuto y 49 segundos.

Se trata de un municipio que tiene un anfiteatro de casas de colores, lo que añade un atractivo extra al eclipse, que podrá seguirse desde el espectacular cabo Vidio, cuyos acantilados proporcionan una vista completamente despejada hacia el oeste.

Cudillero, uno de los pueblos más bonitos de España / Google

Palma de Mallorca, una gran opción

Sin duda, Palma de Mallorca será uno de los destinos más frecuentados. Ya lo es en verano y lo será aún más con motivo del eclipse, cuya fase de totalidad durará 1 minuto y 34 segundos.

Los mejores sitios para seguir el eclipse serán el Castillo de Bellver, pues cuenta con una perspectiva panorámica excelente sobre la bahía, la Playa de Palma y Cala Mayor, debido a que son ideales por tener el horizonte del mar abierto sin edificios altos que molesten justo en la puesta de sol.

Así es el Castillo de Bellver / Google

Javalambre, el lugar con más reservas de Aragón

Aragón será una de las comunidades autónomas más visitadas para seguir el eclipse, aunque el pueblo con más reservas es Javalambre, debido a que cuenta con uno de los enclaves con mejores cielos de España para la observación astronómica.

Punto de observación de Javalambre / Google

Logroño, una ciudad privilegiada para disfrutar del eclipse

La ciudad de Logroño se ha volcado para seguir el eclipse total, donde se han habilitado dos espacios específicos para la observación: el parque Felipe VI y el aparcamiento del Ferial de Las Norias.

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