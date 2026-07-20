Trump se rinde a España tras el Mundial y firma la 'paz': "Ya no hay tensiones"

Donald Trump estuvo en la final del Mundial presenciando la competición más importante del mundo del fútbol. El presidente de los Estados Unidos no se quiso perder la gran cita y cuando España se proclamó campeona, bajo al césped a entregarle la Copa a Rodri. Trump e Infantino, presidente de la FIFA, fueron los encargados de entregar a Rodri el título del Mundial 2026.

Trump no quiso abandonar el podio instalado sobre el césped del MetLife Stadium y Rodri tuvo que pedirle de forma educada que se hiciera a un lado.

Trump felicita a España por el Mundial

El mandatario felicitó a España y valoró el nivel durante el torneo. "Hablé con España y les felicité por tener un gran equipo", aclaró Trump, aunque no se sabe si esas palabras fueron dirigidas personalmente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien también asistió al encuentro desde el palco del estadio.

Al ser preguntado por el estado de las relaciones bilaterales entre Washington y Madrid, Trump respondió con rotundidad. "No, no tengo tensiones. No tengo tensiones con nadie", decía.

Donald Trump, protagonista inesperado en la celebración de 'la roja' sobre el césped. / Sport.es

Calma con España

Las declaraciones se produjeron antes de que el presidente estadounidense abandonara Nueva Jersey para regresar a Washington a bordo del Air Force One. Horas antes había presenciado en directo la final del Mundial, en la que España derrotó a Argentina por 1-0 tras una intensa prórroga.

En los últimos meses, ha existido un periodo de frialdad diplomática entre ambos gobiernos. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, las diferencias con el Ejecutivo español habían sido evidentes, especialmente en cuestiones relacionadas con el gasto en defensa y los compromisos adquiridos por los países miembros de la OTAN.

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Eel presidente estadounidense quiso transmitir un mensaje de distensión tras la final del Mundial, dejando entrever que el éxito deportivo sirvió también para escenificar un clima más cordial entre ambos países.