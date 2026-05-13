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SOCIEDAD

Trump insulta a una periodista durante una pregunta sobre el nuevo Salón de Baile

El presidente nunca ha tenido una buena relación con la prensa y se le acusa de un retroceso en el ejercicio de la libertad de expresión

Trump y su salón de baile en la Casa Blanca

Trump y su salón de baile en la Casa Blanca / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El presidente de EE.UU., Donald Trump, vuelve a estar en el ojo del huracán después de faltarle el respeto a una periodista que le preguntaba sobre un nuevo coste de la Casa Blanca. El Gobierno aprobó construir un Salón de Baile Estatal, (denominado "East Wing Modernization Project"), con una iniciativa que busca dotar a la residencia presidencial de un espacio masivo para recepciones oficiales y cenas de Estado.

Se construirá en la sección trasera del Ala Este de la residencia, reemplazando oficinas y alterando estructuras previas mediante demoliciones iniciadas a finales de 2025. El diseño contempla una estructura de dos pisos y aproximadamente 8.400 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados), para 900-1000 invitados.

Un salón multimillonario

A las preguntas de la prensa sobre la situación, Trump, ofendido, respondió con un tono amenazante. "Doblé su tamaño porque, obviamente, lo necesitamos. Estamos dentro del presupuesto y vamos adelantados", dijo. "Doblé su tamaño, tonta. No eres una persona lista", afirmó. Trump acusa a la prensa de difundir noticias falsas sobre los proyectos y presupuestos, especialmente a mujeres reporteras.

El Salón de Baile costará 341 millones de euros (400M de dólares), doblando la cifra inicial de 170 millones. Unas cifras surrealistas y fuera de lo común. Aunque se anunciaron donaciones privadas, los estadoudineses no entienden las cifras.

Otra incidencia más

En noviembre de 2025, a la periodista de Bloomberg Catherine Lucey le dijo “cállate, cerdita”, después de que ella le preguntara sobre el caso del presunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

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El intercambio se produjo en un contexto de tensión con la prensa, en el que el presidente reaccionó de forma abrupta ante la cuestión planteada por la reportera. Por otra parte, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han señalado que, bajo la Administración Trump, se ha observado un retroceso en la libertad de prensa en Estados Unidos.

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