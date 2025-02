Trump, sobre la imposición de aranceles a la Unión Europea: "Nos han tratado..."

En los últimos días, Donald Trump, quien recientemente volvió a ocupar la presidencia de Estados Unidos, ha emprendido una cruzada internacional estableciendo aranceles a una considerable cantidad de países. Así, uno de sus más recientes objetivos fue la Unión Europea, sobre la que declaró este viernes que también recibirá gravámenes de parte de la potencia norteamericana.

En tal sentido, un periodista le preguntó en la Casa Blanca si tenía previsto imponer aranceles a la Unión Europea. "¿Quiere la respuesta sincera o le doy una respuesta política? Por supuesto, la Unión Europea nos ha tratado de manera terrible", respondió Trump.

"Nos tratan muy mal. No aceptan nuestros vehículos, no aceptan nuestros productos agrícolas, esencialmente no aceptan casi nada, y tenemos un enorme déficit con la Unión Europea. Así que haremos algo muy importante con la UE, vamos a equilibrar la balanza", añadió.

Sin embargo, se desconoce cuándo se harán efectivos estos aranceles, al igual que sigue siendo una incógnita qué bienes se verán afectados. Aun así, lo que queda claro es que la nueva gestión estadounidense efectuará cambios sensibles en el comercio internacional, por lo que ahora solo resta esperar para ver de qué manera impactarán estas variaciones.