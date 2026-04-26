Trump escapa ileso de un tiroteo en la cena de corresponsales de Washington: "Un lobo solitario"

La cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el hotel Hilton, reunía a centenares de periodistas, altos cargos y figuras públicas. Donald Trump había entrado al salón con el himno presidencial sonando de fondo, saludando a los presentes antes de ocupar su lugar en la mesa principal junto a Melania, el vicepresidente J.D. Vance y buena parte de su Gabinete. Minutos después, todo se fue al traste.

Cuando el mentalista Oz Pearlman realizaba un truco ante el propio Trump, comenzaron a escucharse varios disparos secos. El Servicio Secreto reaccionó de inmediato: los agentes se lanzaron sobre el presidente para cubrirlo y lo sacaron del salón junto a la primera dama. Según dos testigos citados por ABC, Trump llegó a caer brevemente al tropezar y tuvo que ser ayudado por sus escoltas.

El incidente no ocurrió dentro del salón, sino en las inmediaciones de la zona principal de control de seguridad. El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente en Torrance, California, corrió armado hacia un punto de control del Servicio Secreto portando una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Los agentes lo interceptaron y se produjo un intercambio de disparos. Allen fue detenido con vida y trasladado a un hospital para evaluación. Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en el pecho, aunque el chaleco antibalas hizo su trabajo. Según confirmó el propio Trump después, el agente se encontraba en buen estado.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, descartó por la noche la implicación de más personas. "En este momento parece que actuó solo", afirmó. La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, informó de que Allen se enfrenta a cargos relacionados con armas de fuego y agresión. El FBI asumió la investigación y desplegó equipos en la escena.

Menos de una hora después de ser evacuado, Trump compareció ante los medios en la Casa Blanca. Flanqueado por su esposa y varios altos cargos, describió el ataque como "muy inesperado" y calificó al atacante de "lobo solitario". Dijo que al principio pensó que el ruido podía ser una bandeja al caer. "Era un ruido bastante fuerte y venía de lejos. Pero era un arma", explicó. También defendió la actuación de sus escoltas: "Actuaron de forma impresionante".

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No es la primera vez que Trump sobrevive a un intento de ataque. En julio de 2024, durante un mitin en Butler, Pensilvania, una bala le rozó la oreja derecha por centímetros. Aquel ataque dejó un muerto y varios heridos. La violencia política sigue siendo una sombra alargada sobre la vida pública estadounidense, y el Hilton de Washington se convirtió este sábado en su último escenario.