Trump desvela el momento que dará por finalizada la guerra: "Vamos muy adelantados"

La incertidumbre reina en la sociedad. El conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel parece escalar a medida que avanzan los días, sin previsiones claras, sin información concluyente y sin certezas sobre lo que pueda suceder en el futuro. La tensión internacional aumenta mientras gobiernos, analistas y ciudadanos observan con preocupación un escenario que cambia casi a diario y que parece cada vez más difícil de predecir.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece jugar con los tiempos. Sus declaraciones públicas han ido cambiando a medida que evolucionan los acontecimientos, lo que ha generado aún más dudas sobre cuál será realmente la estrategia a seguir. Las expectativas que en un primer momento parecían orientadas hacia una resolución relativamente rápida se han ido diluyendo con el paso de los días.

Una postura ambigua

De hecho, su discurso original, en el que predominaba un cierto optimismo, ya no transmite la misma sensación. En un inicio llegó a hablar de un posible plazo de entre 4 y 6 semanas para encauzar la situación. Sin embargo, ese marco temporal ha ido desapareciendo poco a poco de sus intervenciones públicas.

Ahora el mandatario se niega a marcar cualquier calendario concreto y prefiere dejar la duración del conflicto abierta. Lo que antes parecía una planificación con fechas aproximadas se ha transformado en una postura mucho más ambigua, en la que la operación podría prolongarse “todo el tiempo” que sea necesario según sus propias palabras.

Trump ha comenzado a centrar su discurso más en sensaciones que en plazos o estrategias definidas. En lugar de ofrecer una hoja de ruta clara, sus declaraciones recientes apuntan a una visión más personal e intuitiva sobre cómo y cuándo debería concluir la ofensiva.

En una entrevista concedida a Fox News Radio, el presidente llegó a afirmar que todo dependerá de una especie de intuición personal. Según explicó, será una “corazonada” la que determine cuándo ha llegado el momento adecuado para poner fin al conflicto.

Cuando Trump quiera

Durante esa misma intervención, Trump también destacó la superioridad militar de Estados Unidos. “Nadie tiene la tecnología ni las armas que tenemos nosotros. Vamos muy adelantados, muy adelantados”, aseguró, subrayando la ventaja estratégica que, a su juicio, mantiene su país frente a cualquier adversario.

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Respecto al enorme coste económico y militar que está asumiendo Estados Unidos, el mandatario afirmó que el país dispone de recursos prácticamente ilimitados para sostener la ofensiva. “Tenemos munición prácticamente ilimitada. La estamos usando, la estamos usando. Podemos seguir así para siempre”, concluyó, cerrando con una frase que resume su postura: “When I feel it, feel it in my bones”, es decir, “cuando lo sienta, cuando lo note en mis huesos”, en referencia al momento en el que, según él, sabrá que ha llegado la hora de poner fin al conflicto.