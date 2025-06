Trump, más cerca de atacar a Irán y entrar en la guerra

La guerra entre Israel e Irán puede ir a más en los próximos días con la entrada de Estados Unidos. Así lo dejó claro el Presidente Donald Trump, que pide su rendición incondicional si Irán no cesa. Los americanos evalúan posibles acciones tras la reunión de gobierno que convocó el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) tras la salida abrupta del presidente de la cumbre del G7 en Canadá.

Pese a que los detalles del encuentro no han sido relevados oficialmente, varios medios de comunicación afirman que Trump está considerando atacar Irán, mientras se están enviando más aviones de combate a la región de Oriente Medio.

Trump, pese a la brecha creciente con esa parte de sus bases, parece haber acabado con la apuesta por la diplomacia que mantuvo durante meses para tratar de acabar con el programa nuclear de Irán. En parte, según el relato del 'Times', ha tenido que ver con su visión de que Teherán no estaba tratando con seriedad las negociaciones y las alargaba con tácticas dilatorias.

En otra parte fundamental, es un momento que ha llegado tras comprobar que eran infructuosos sus esfuerzos por frenar a Netanyahu, que se mostró determinado a lanzar su ataque con o sin Washington. Trump logró frenarlo en abril y mayo, pero no la semana pasada. Y ha acabado sucumbiendo bajo la presión del Gobierno israelí.

Trump amenaza al ayatolá Alí Jamenei

"Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'Líder Supremo'. Es un objetivo fácil, pero está seguro ahí. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora". Ese es el mensaje que ha colgado en Truth Social este martes a las 12.19 del mediodía en Washington el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Se trata de la amenaza más clara que ha lanzado asta el momento a Irán y al ayatolá Ali Jameneí el mandatario estadounidense, que está elevando la presión sobre Teherán y estudia cumplir los anhelos de Israel e implicarse directamente en la guerra lanzada por el Gobierno de Binyamín Netanyahu, por más que ese paso provoque profundo rechazo entre una parte del movimiento MAGA que le llevó de vuelta a la Casa Blanca.

De hecho, Trump no solo lo estudia sino que parece inclinarse ya por dar un paso que implicaría a EEUU en la guerra, según relatos sobre la evolución de su pensamiento y su posición que han hecho medios como 'The New York Times', CNN y el portal 'Axios'.

Estados Unidos tiene el control total del espacio aéreo iraní

Antes de reunirse con sus asesores, Trump había instado a Teherán a "rendirse sin condiciones" y advirtió que Estados Unidos "tiene el control total del espacio aéreo iraní" tras la reciente oleada de bombardeos llevada a cabo por el Ejército israelí.

En defensa, Irán ha preparado misiles y otros recursos militares para atacar bases estadounidenses en Oriente Medio si Estados Unidos se involucra activamente en el conflicto.

Estos tuits resumen públicamente el ultimátum que está enviando a Teherán Trump, que según fuentes citadas por los tres medios estadounidenses está considerando seriamente unirse a la guerra abierta hace cinco días por Israel y lanzar un ataque contra las instalaciones subterráneas de enriquecimiento de Uranio en Fordo, una misión de destrucción que solo pueden acometer las bombas antibúnker de más de 13.000 kilos y los bombarderos estadounidenses y que le reclama insistentemente Tel Aviv. Según el 'Times', Washington también enviaría aviación para ayudar a la recarga de combustible de los aviones israelíes.

Desde que Israel bombardeó el viernes varias instalaciones nucleares y objetivos militares de Irán ambos países han intercambiado ataques. En Irán han muerto más de 200 personas, entre ellas numerosos civiles. Mientras, en Israel, los lanzamientos de misiles iraníes han matado a 24 personas.