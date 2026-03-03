Trump amenaza a España y advierte a Pedro Sánchez: "Se acabó"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere poner el mundo patas arriba y no parará hasta conseguirlo, o al menos eso parece. El político republicano intervino en Venezuela para detener a Nicolás Maduro y el pasado fin de semana las tropas estadounidenses atacaron Irán, donde mataron al ayatola Alí Jamenei, el líder supremo.

Este martes, el presidente de Estados Unidos amenazó a España con un castigo comercial después de que el gobierno de Pedro Sánchez no dejé que las tropas estadounidenses puedan usar las bases de Rota y Morón para la guerra con Irán.

Desde el Despacho Oval, Trump fue contundente: "Vamos a cortar todo el comercio con España". El republicano mantuvo una reunión bilateral con el canciller alemán, Friedrich Merz, donde quiso dejar claro que "no queremos tener nada que ver con España".

Alemania sí que se ha posicionado a favor de Estados Unidos, algo que no ha hecho el país liderado por Sánchez. "Algunos países como España han sido terribles. De hecho, le he dicho a Scott (Bessent, su secretario del Tesoro) cortara todos los tratos con España".

Además, Trump se sinceró diciendo cuál fue el motivo real de este enfrentamiento que está teniendo con España: "Todo empezó cuando pedí que cada país europeo llegara al 5%, que es lo que deberían estar haciendo. Alemania fue entusiasta, todos lo fueron. España no lo hizo. Y ahora España dice que no podemos usar sus bases."

Por esta razón, el presidente de Estados Unidos alzó la voz: "Eso se acabó. Podemos usar sus bases si queremos. Podemos volar y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no podemos hacerlo".

"Les dije que no queremos nada en España. No hay absolutamente nada que necesitemos. Tienen gran gente, pero no tienen gran liderazgo. Como saben, fueron el único país de la OTAN que no quiso comprometerse al 5%. No creo que quisieran comprometerse a nada. Querían quedarse en el 2% y ni siquiera pagan el 2%", señaló.

Trump se mostró totalmente enfadado con las decisiones que está tomando Sánchez, ya que no son "justas". Ahora, habrá que estar atentos a la respuesta del Gobierno a estas declaraciones del presidente de Estados Unidos.