Los trucos secretos para ahorrar en el supermercado: el día exacto y la estantería donde todo es más barato

Con la llegada de la Navidad y el aumento habitual de los precios en productos frescos, muchos consumidores buscan desesperadamente la forma de gastar menos dinero sin renunciar a llenar la despensa, especialmente en unas fechas en las que las cenas y las comidas son especialmente copiosas.

En este contexto, tenemos que recurrir a los expertos en compras y supermercados para encontrar las mejores formas de comprar, gastando menos dinero.

¿Qué momento y qué día es el mejor para hacer la compra en el supermercado?

Uno de los primeros consejos que encontramos en redes está relacionado con elegir correctamente el día y la hora de la compra, y aquí la mayoría de expertos están de acuerdo: los sábados por la tarde o por la noche son esos momentos en los que muchos productos frescos (como carne, pescado, fruta y verdura) suelen ofrecer descuentos de liquidación para evitar que queden sin vender al cerrar el fin de semana.

Ocurre también algunos domingos en aquellos supermercados e hipermercados, que deben deshacerse de sus excedentes antes de que termine la semana.

¿Y qué sucede con la disposición de los productos en las estanterías?

Los expertos explican a menudo que los artículos colocados a la altura de los ojos suelen ser más caros, ya que son los que las cadenas quieren vender prioritariamente. Por ello, recomiendan fijarse en las baldas superiores o inferiores, donde suelen situarse alternativas más económicas o marcas blancas menos visibles.

De esta forma, también es fundamental la planificación para saber qué productos quieres encontrar y qué marcas estás dispuesto a comprar. Así evitarás caer en la trampa de unas estanterías que están dispuestas de tal forma que gastes mucho más dinero del previsto.