Es noticia
AHORRO

Los trucos secretos para ahorrar en el supermercado: el día exacto y la estantería donde todo es más barato

Estos consejos te permitirán gastar menos dinero cuando hagas la compra semanal en el supermercado

Estantería de supermercado

Estantería de supermercado

David Cruz

David Cruz

Con la llegada de la Navidad y el aumento habitual de los precios en productos frescos, muchos consumidores buscan desesperadamente la forma de gastar menos dinero sin renunciar a llenar la despensa, especialmente en unas fechas en las que las cenas y las comidas son especialmente copiosas.

En este contexto, tenemos que recurrir a los expertos en compras y supermercados para encontrar las mejores formas de comprar, gastando menos dinero.

¿Qué momento y qué día es el mejor para hacer la compra en el supermercado?

Uno de los primeros consejos que encontramos en redes está relacionado con elegir correctamente el día y la hora de la compra, y aquí la mayoría de expertos están de acuerdo: los sábados por la tarde o por la noche son esos momentos en los que muchos productos frescos (como carne, pescado, fruta y verdura) suelen ofrecer descuentos de liquidación para evitar que queden sin vender al cerrar el fin de semana.

Ocurre también algunos domingos en aquellos supermercados e hipermercados, que deben deshacerse de sus excedentes antes de que termine la semana.

¿Y qué sucede con la disposición de los productos en las estanterías?

Los expertos explican a menudo que los artículos colocados a la altura de los ojos suelen ser más caros, ya que son los que las cadenas quieren vender prioritariamente. Por ello, recomiendan fijarse en las baldas superiores o inferiores, donde suelen situarse alternativas más económicas o marcas blancas menos visibles.

De esta forma, también es fundamental la planificación para saber qué productos quieres encontrar y qué marcas estás dispuesto a comprar. Así evitarás caer en la trampa de unas estanterías que están dispuestas de tal forma que gastes mucho más dinero del previsto.

