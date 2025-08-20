Suscripción

sport

Directos

ALIMENTACIÓN

Trucos para llevarte a casa la mejor sandía del supermercado

No te dejes llevar por la vista: ni todas las piezas brillantes están jugosas ni las feas por fuera están pasadas

El precio de las sandías se duplica en el último año.

El precio de las sandías se duplica en el último año. / La Opinión de Zamora

Abril Oliva

Ni toda la fruta de aspecto brillante está jugosa por dentro ni la que aparentemente está llena de manchas está estropeada. A veces es todo lo contrario. Pasa mucho con la sandía. 

Su precio, cada vez más cara, hace que cada vez que compremos una nos la juguemos. Y es que hay veces que la vista nos pasa una mala pasada.

Aquí van unos consejos para que cuando vayas a la frutería o al supermercado -en la frutería sueles dejarte aconsejar por el profesional- no te lleves un chasco al abrirla en casa.

Noticias relacionadas y más

  • Tiene que tener la cáscara en perfecto estado y opaca.
  • Evita las grietas deformidades, es decir, cuando más redonda mejor porque significa que ha recibido sol y agua de forma homogénea.
  • El peso importa en el caso de las sandías: cuando más pese, mejor será. Es decir, debe ser proporcional a su tamaño. Si es muy grande pero pesa poco, algo falla.
  • El color: coge la más oscura, más opaca, con menos brillo y menos manchas. Esa será la más madura y jugosa.
  • Si ves algún amarillo en la sandía, no te preocupes: es porque ha estado apoyada en la tierra y ha adquirido su color. Eso es bueno.
  • Golpes sí, pero sin pasarse. Hazlo con los nudillos y si suena a hueco, la fruta está en su punto. Si es suave y con resonancia, cambia de pieza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas