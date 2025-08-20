Trucos para llevarte a casa la mejor sandía del supermercado

Ni toda la fruta de aspecto brillante está jugosa por dentro ni la que aparentemente está llena de manchas está estropeada. A veces es todo lo contrario. Pasa mucho con la sandía.

Su precio, cada vez más cara, hace que cada vez que compremos una nos la juguemos. Y es que hay veces que la vista nos pasa una mala pasada.

Aquí van unos consejos para que cuando vayas a la frutería o al supermercado -en la frutería sueles dejarte aconsejar por el profesional- no te lleves un chasco al abrirla en casa.