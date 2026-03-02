Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

El truco de Víctor Font para preparar unos macarrones mejores que los de Joan Laporta

Las elecciones del Barça están dejando imágenes totalmente únicas

Así son los macarrones de Víctor Font

Así son los macarrones de Víctor Font / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Las elecciones del FC Barcelona están dejando imágenes totalmente únicas, pero también, al mismo tiempo, surrealistas. Joan Laporta, Víctor Font, Marc Ciria y Xavier Vilajoana compiten intensamente por la presidencia del FC Barcelona, aunque solo uno de ellos podrá asumir el liderazgo del club azulgrana en los próximos años. Durante estos días, los precandidatos han presentado sus proyectos, pero Laporta decidió dar un paso más.

El expresidente del Barça acudió al Bar Bocata, uno de los locales más de moda de Barcelona, antes del partido ante el Levante, donde el conjunto de Hansi Flick no falló a la cita con la victoria. Laporta sorprendió a todos tras ponerse a cocinar los míticos macarrones del establecimiento gastronómico.

Fue una imagen que generó mucha conversación y se convirtió en un acto muy aplaudido por gran parte de la afición blaugrana, demostrando que con estos simples detalles, Laporta está por encima de los demás precandidatos. Días más tarde, el expresidente del Barça se puso a cortar jamón serrano en Andorra.

Los macarrones están en el punto de mira de las elecciones y Font expuso que "en vez de debatir, se dedican a cortar jamón y preparar macarrones". Ahora, el precandidato ha vuelto a la carga después de entregar las firmas, donde ha desvelado a 'Jijantes', presentado por Gerard Romero, que sus macarrones son mejores que los de Laporta y el Bar Bocata.

Entre bromas, Romero le ha dicho: "O empiezas a saber a cocinar macarrones y a cortar jamón o no será presidente del Barça". Una declaración que no ha pasado por alto y ha aprovechado para lanzarle un dardo a Laporta: "Hago unos macarrones mejores que los del Bar Bocata".

No obstante, Font ha reconocido que su plato estrella es el arroz, pero los macarrones le quedan geniales, especialmente por el ingrediente que le añade: "Les pongo un poco de sobrasada".

La razón es darle más sabor al plato y un toque picante: "Hombre, claro, así se engaña y seguro que quedan buenísimos. Yo hago el sofrito de mi abuela...". En ningún momento compartió la receta completa de sus macarrones, ya que prefiere guardársela para él.

Las declaraciones de Font están en boca de todos y el periodista Víctor Navarro desveló que "Font sabe de lo que habla porque ha comido macarrones en Bar Bocata".

Carme Chaparro rompe el silencio sobre su salud y zanja especulaciones: "No tengo cáncer"

Este es el coche que menos consume en 2026: solo 3,8 kilómetros cada 100 kilómetros

El truco de Víctor Font para preparar unos macarrones mejores que los de Joan Laporta

Precio de la luz para mañana, martes 3 de marzo: las horas más baratas y más caras

La madre de Daniel Sancho pierde los papeles y se enfrenta a una denuncia por agresión: "Llegaron a las manos"

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar a Irán

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de marzo: "Llega una DANA"

La Seguridad Social lo rechaza: los cambios en la pensión de viudedad

