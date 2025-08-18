El truco del verano para evitar el acecho de las avispas

Con la llegada del verano, apetece salir al exterior a comer. Las terrazas se llenan de personas, aunque esto también implica estar expuesto a animales e insectos. Además de los mosquitos, el insecto que más aparece es la avispa. Estos insectos, que patrullan constantemente en busca de comida, tienen un olfato fino capaz de detectar desde un trozo de carne hasta un postre azucarado, y no dudan en acercarse.

Las avispas no son peligrosas, pero sí que pueden ser incómodas si estás comiendo o si sufres una picadura. Pero hay solución. El experto Thomas Persson Vinnersten, que es biólogo, afirma que las avispas necesitan proteínas para alimentar sus larvas, pero también azúcares para obtener la energía necesaria para volar. Esto las hace especialmente aficionadas a embutidos, dulces, encurtidos e incluso bebidas alcohólicas.

Un truco casero

Si quieres que no se acerquen, hay diferentes formas de hacerlo. Primero, necesitas una botella de plástico. Persson Vinnersten sugiere poner una trampa media hora antes de empezar a comer. El propósito es que las avispas noten la trampa antes que el aroma de la comida y se enfoquen en ella.

La trampa casera más habitual se hace con una botella de plástico: se corta la parte superior, se invierte la parte del cuello hacia adentro, como si fuera un embudo, y se coloca sobre el fondo de la botella, añadiendo un poco de bebida dulce. Una vez que entren, las avispas no podrán salir.

No obstante, el especialista también sugiere una técnica más “amigable”: colocar un vaso de jugo o un pedazo de jamón en un lugar del jardín lejos de la mesa. De este modo, las avispas se distraerán allí y no estarán cerca de los comensales. Aunque también advierte que solo es recomendable colocar.

Las avispas son necesarias en nuestro planeta

Sin embargo, cabe destacar que las avispas son muy importantes en nuestro ecosistema, como la polinización y el control de plagas. Además, algunas especies de avispas tienen potencial para aplicaciones médicas. Aunque a menudo se asocia la polinización con las abejas, las avispas también juegan un papel importante en este proceso, especialmente en la polinización de ciertas flores, incluso cuando las abejas están ausentes.

Además, las avispas son depredadores naturales de muchos insectos, incluyendo plagas que afectan cultivos y jardines, como orugas y pulgones. Al controlar estas poblaciones, las avispas ayudan a mantener el equilibrio ecológico y a proteger las cosechas. También actúan como carroñeros, descomponiendo materia orgánica muerta, lo que contribuye al reciclaje de nutrientes en el ecosistema.