El truco secreto de un experto en química para limpiar la mampara de la ducha: "Es una mezcla infalible"

Uno de los elementos más difíciles de limpiar correctamente dentro del baño de una casa se corresponde con la mampara de la ducha. Sobre todo, si ha pasado un tiempo desde la última vez que intentamos hacerlo.

El problema está en que parece que no hay productos lo suficientemente efectivos como para deshacernos de la cal adherida a su superficie, por no hablar de lo complicado que resulta desengrasarla correctamente.

No obstante, el ingeniero especializado en química Diego Fernández, asegura conocer una mezcla ganadora que podría facilitarnos mucho las cosas en relación a esta tarea.

En este mismo sentido, se trata de una fusión que inlucye dos ingredientes, y son realmente fáciles de conseguir. Para obtener la mezcla, debemos juntar 500 ml de agua caliente con una cucharadita de jabón líquido.

Este es el producto que debemos usar para desengrasar adecuadamente la mampara de la ducha, pero hay otros detalles que conviene tener en cuenta a la hora de llevar a cabo esta tarea.

En primer lugar, hacer una primera pasada con esta mezcla y, cuando se haya desengrasado la mampara, aplicar una capa de vinagre de limpieza que luego habrá que quitar con un paño de microfibra.

Siguiendo estos dos pasos, la mampara de la ducha debería quedar completamente limpia: la primera se encarga de deshacerse de los restos orgánicos del cristal y la segunda de los inorgánicos.

Por otro lado, el experto lanza una advertencia: si este método no funciona, es probable que estemos ante un momento donde tengamos que llamar a un profesional.