Suscripción

sport

Directos

TRUCO

Este es el truco que usan los pilotos y viajeros para evitar el dolor de oídos al volar

Tiene solución y no requiere medicinas

Cómo aliviar el dolor de oídos

Cómo aliviar el dolor de oídos / La Provincia

Johanna Betancor Galindo

El rugido de los motores, la vibración bajo los pies y el ascenso que te pega al asiento. Todo parece perfecto hasta que llega esa presión incómoda en los oídos. Es un dolor que muchos viajeros conocen bien: aparece en el despegue, se intensifica al aterrizar y, aunque es pasajero, puede arruinar un vuelo. Se llama barotrauma del oído y está más relacionado con la física que con la mala suerte.

El comandante y psicólogo Alfonso de Bertodano, fundador de la cuenta @perdiendoelmiedoavolar, lo explica de forma sencilla: “Este tubito de aquí es la trompa de Eustaquio.

Comunica la parte trasera de nuestra nariz con el oído medio y gracias a él se puede equilibrar la presión dentro del oído con la que hay fuera de nuestra cabeza. Si se obstruye, deja atrapada una burbuja de aire y eso es lo que causa el dolor”.

Por qué duele más en ascensos y descensos

Durante los despegues y aterrizajes, la presión en la cabina cambia rápidamente. Si la trompa de Eustaquio no se abre bien, el aire atrapado en el oído medio se expande o se comprime, causando dolor o sensación de taponamiento. El fenómeno es tan común que incluso tiene comparación visual

“Es como una botella que se comprime al descender, porque la presión exterior es mayor. Lo mismo le pasa a tu oído”, detalla de Bertodano.

Tres trucos para destaponar los oídos

Según el experto, hay tres maniobras clave:

  1. Tragar o masticar chicle: el movimiento abre la trompa de Eustaquio y deja pasar el aire.
  2. Bostezar: produce el mismo efecto de apertura y alivia la presión.
  3. Maniobra de Valsalva: cerrar la boca, taparse la nariz y soplar suavemente para equilibrar la presión (hacerla con cuidado).

En el caso de los bebés, el consejo es claro: “Ten preparado un biberón o un chupete para que durante el descenso estén tragando o moviendo la mandíbula. Así evitas que les duelan los oídos”.

Precauciones antes de volar

Si tienes un resfriado fuerte, congestión nasal o gripe, el riesgo de dolor aumenta. La mucosidad puede obstruir las trompas de Eustaquio y hacer que el vuelo sea muy incómodo. En estos casos, lo mejor es consultar a un médico antes de viajar.

@perdiendoelmiedoavolar ¿Te duelen los oídos cuando vuelas? ✈️👂 No te preocupes, ¡tiene solución! Durante los ascensos y descensos, la presión del aire en la cabina cambia muy rápido. Si las trompas de Eustaquio (los conductos que conectan el oído con la nariz) no se abren bien o se obstruyen, el aire atrapado se expande o se contrae… y eso duele 😖 ✅ ¿Qué puedes hacer? 1.- come algo y traga o al menos mastica chicle 2.- Bosteza (es lo que a mí mejor me funciona) 3.- Usa la maniobra de Valsalva (cierra la boca, tápate la nariz y sopla suavemente) 👶🏻 Y si viajas con un bebé, ¡dale el biberón o al menos el chupete durante el descenso! 🍼 ⚠️ Consejo importante: si estás resfriado o con gripe, consulta a tu médico antes de volar. Volar así puede ser muy doloroso o incluso peligroso para tus oídos. 💬 El dolor de oídos puede ser muy molesto, pero que no te genere miedo a volar. No es peligroso, y con estas estrategias puedes evitarlo 🛫😊 Próximos cursos: 📍MADRID: 19-21 de septiembre 📍BARCELONA: 21-23 de noviembre 🛜 ONLINE: Empieza cuando quieras. Apúntate en perdiendoelmiedoavolar.com (enlaces en la bio) #dolordeoidos #valsalva #miedoavolar #fobiaavolar #aerofobia #superación #motivación #esfuerzo #boda #lunademiel #viajedenovios #psicología #aviación #ayuda #volar #viajar #vivir #perdiendoelmiedoavolar #aireuropa @Air Europa Líneas Aéreas ♬ sonido original - Perdiendo el Miedo a Volar

El dolor en vuelo no suele ser peligroso, pero hay señales para acudir a un especialista:

Noticias relacionadas y más

El barotrauma del oído es una molestia común, pero con prevención y estas maniobras se puede evitar. Y como recuerda de Bertodano: “El dolor de oídos no es motivo para dejar de volar. Es temporal, fácil de prevenir y no representa un riesgo para tu salud si actúas a tiempo”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ramón K-Chopo: 'Mi restaurante no es para que Fermín o Lamine Yamal vengan porque no les van a dejar comer
  2. Jordi Wild niega las acusaciones sobre el catalán en Cataluña: '¡Eso es mentira!
  3. Gonzalo Miró defiende a Lamine Yamal por su vida privada: 'A esta edad es imposible...
  4. España, en alerta tras la ola de calor: la AEMET advierte de lluvias, tormentas, granizo y viento intenso
  5. Pillan a Shakira y a Antonio de la Rúa, en una cena en San Diego
  6. La exmujer de Vitor Roque lo demanda de nuevo: infidelidades, insultos y un matrimonio de conveniencia
  7. José Elías desvela el truco para crear un negocio 'sin dinero': 'Es muy básico
  8. Iker Casillas explota en redes y señala a los medios: 'Me quedo loco... para vender esta mierda

Polonia denuncia la caída de un dron ruso en el este del país

Polonia denuncia la caída de un dron ruso en el este del país

Este es el truco que usan los pilotos y viajeros para evitar el dolor de oídos al volar

Este es el truco que usan los pilotos y viajeros para evitar el dolor de oídos al volar

Inquilinos en riesgo: así puede subir tu renta de golpe después de 5 años

Inquilinos en riesgo: así puede subir tu renta de golpe después de 5 años

Las relaciones entre EEUU y Venezuela amenazan con entrar en un callejón sin salida tras el despliegue de Trump de tres buques de guerra

Las relaciones entre EEUU y Venezuela amenazan con entrar en un callejón sin salida tras el despliegue de Trump de tres buques de guerra

Silvia Alarcón, oftalmóloga: "En 2050, el 50% de la población será miope por el abuso de pantallas en la niñez"

Silvia Alarcón, oftalmóloga: "En 2050, el 50% de la población será miope por el abuso de pantallas en la niñez"

Trump llamó a Orbán para preguntarle por su veto a Ucrania en la UE, una adhesión que podría garantizar su seguridad

Trump llamó a Orbán para preguntarle por su veto a Ucrania en la UE, una adhesión que podría garantizar su seguridad

Las consecuencias de una quemadura solar: así reacciona a tu piel y cómo tratarla

Las consecuencias de una quemadura solar: así reacciona a tu piel y cómo tratarla

¿Por qué tengo ojeras si duermo bien? Descubre las 4 enfermedades que pueden ser la causa

¿Por qué tengo ojeras si duermo bien? Descubre las 4 enfermedades que pueden ser la causa