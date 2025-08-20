Este es el truco que usan los pilotos y viajeros para evitar el dolor de oídos al volar

El rugido de los motores, la vibración bajo los pies y el ascenso que te pega al asiento. Todo parece perfecto hasta que llega esa presión incómoda en los oídos. Es un dolor que muchos viajeros conocen bien: aparece en el despegue, se intensifica al aterrizar y, aunque es pasajero, puede arruinar un vuelo. Se llama barotrauma del oído y está más relacionado con la física que con la mala suerte.

El comandante y psicólogo Alfonso de Bertodano, fundador de la cuenta @perdiendoelmiedoavolar, lo explica de forma sencilla: “Este tubito de aquí es la trompa de Eustaquio.

Comunica la parte trasera de nuestra nariz con el oído medio y gracias a él se puede equilibrar la presión dentro del oído con la que hay fuera de nuestra cabeza. Si se obstruye, deja atrapada una burbuja de aire y eso es lo que causa el dolor”.

Por qué duele más en ascensos y descensos

Durante los despegues y aterrizajes, la presión en la cabina cambia rápidamente. Si la trompa de Eustaquio no se abre bien, el aire atrapado en el oído medio se expande o se comprime, causando dolor o sensación de taponamiento. El fenómeno es tan común que incluso tiene comparación visual

“Es como una botella que se comprime al descender, porque la presión exterior es mayor. Lo mismo le pasa a tu oído”, detalla de Bertodano.

Tres trucos para destaponar los oídos

Según el experto, hay tres maniobras clave:

Tragar o masticar chicle: el movimiento abre la trompa de Eustaquio y deja pasar el aire. Bostezar: produce el mismo efecto de apertura y alivia la presión. Maniobra de Valsalva: cerrar la boca, taparse la nariz y soplar suavemente para equilibrar la presión (hacerla con cuidado).

En el caso de los bebés, el consejo es claro: “Ten preparado un biberón o un chupete para que durante el descenso estén tragando o moviendo la mandíbula. Así evitas que les duelan los oídos”.

Precauciones antes de volar

Si tienes un resfriado fuerte, congestión nasal o gripe, el riesgo de dolor aumenta. La mucosidad puede obstruir las trompas de Eustaquio y hacer que el vuelo sea muy incómodo. En estos casos, lo mejor es consultar a un médico antes de viajar.

El dolor en vuelo no suele ser peligroso, pero hay señales para acudir a un especialista:

El barotrauma del oído es una molestia común, pero con prevención y estas maniobras se puede evitar. Y como recuerda de Bertodano: “El dolor de oídos no es motivo para dejar de volar. Es temporal, fácil de prevenir y no representa un riesgo para tu salud si actúas a tiempo”.