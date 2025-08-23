El truco mejor guardado de una experta en limpieza para que tu casa siempre huela como recién salida de un spa (y sin gastarte un dineral)

¿Llevas horas limpiando pero tu casa sigue oliendo raro? Tranquilo, no estás solo. A veces fregamos suelos, ordenamos cada rincón y hasta pasamos el ambientador por todas las habitaciones... y aun así, algo no encaja. Pero puede que lo que te falte no sea un nuevo producto de limpieza, sino un cambio de estrategia. Y la solución viene de la mano de una auténtica gurú del orden (y el buen olor).

El truco con aspiradora que ha enamorado a TikTok

Marcela Barraza, fundadora de MB Green Cleaning y la mente brillante detrás de Clean Casa, lo tiene claro: el aroma de tu hogar depende más del cómo que del qué. Su primer truco viral es tan fácil como efectivo: pon unas gotitas de aceite esencial en un papel de cocina y aspíralo con la aspiradora. Sí, así de simple. Cuando pases la aspiradora por tu casa, el motor dispersará ese aroma que tanto te gusta, de forma natural y sin químicos. ¿Un plus? Elige la esencia según la temporada: cítricos en verano, canela o pino en invierno, lavanda para dormir mejor…

Y si quieres ir más allá, puedes poner algodones con esencia directamente en la bolsa o en el vaso de la aspiradora. Eso sí, no los aspires, que luego pasa lo que pasa…

Cocina un ambientador casero (y delicioso)

¿Has cocinado pescado, fritos o algo con mucho ajo? El olor se queda… pero no tiene por qué. Marcela recomienda una receta tan fácil como aromática:

Rodajas de limón , lima o incluso manzana

, o incluso Unos palitos de canela

Agua y fuego lento

Déjalo hervir unos minutos, añade agua si hace falta y disfruta. Puedes jugar con otros ingredientes como naranja o romero. Tu casa olerá a hogar, no a restaurante de fritanga.

¿El gran culpable del mal olor? ¡La papelera del baño!

Puede que lo limpies todo, pero si la papelera del baño no huele bien, lo demás tampoco. Y sí, este suele ser el foco del problema. La solución de la experta es muy top:

Limpia la papelera a fondo. Pulveriza una mezcla de agua, alcohol y jabón de platos. Coloca en el fondo un algodón con aceite esencial de lavanda o eucalipto.

Y voilà: baño limpio, fresco y con aroma digno de hotel boutique.

¿Quieres fabricar tu propio ambientador? Apunta estas recetas caseras

La exconcursante de MasterChef María del Pilar Moncayo Real tiene otra batería de tips ideales si buscas que tu casa huela siempre bien con ingredientes que ya tienes por casa.

Aquí sus fórmulas estrella:

Spray casero : 1 taza de agua destilada + 1 cucharada de alcohol + 10 gotas de esencia.

: 1 taza de agua destilada + 1 cucharada de alcohol + 10 gotas de esencia. Difusor con palillos : ¼ taza de aceite de bebé o de almendras + 20 gotas de esencia.

: ¼ taza de aceite de bebé o de almendras + 20 gotas de esencia. Popurrí DIY : Hierbas secas (de bazar o de tu jardín) + esencia.

: Hierbas secas (de bazar o de tu jardín) + esencia. Saco aromático: 3 cucharadas de arroz + 10 gotas de suavizante.

Perfecto para cajones, armarios o simplemente dejar en rincones estratégicos de casa.

Puedes comprarte todos los ambientadores del supermercado o… seguir estos consejos sencillos, naturales y eficaces. Porque como bien dice Marcela: “El secreto no está en el perfume, sino en cómo lo usas”.