El truco de Marie Kondo para no gastar en excesos durante Navidad

Las Navidades son unas fiestas cargadas de ilusión, reencuentros y reuniones. Durante estas fechas, abundan las comidas y las cenas, pero también gastamos de más con los regalos. En este contexto, sabemos que es complicado evitar los excesos, pero Marie Kondo tiene un truco para que esta Navidad no tenga un coste tan alto.

El primer consejo del método KonMari es no conseguir más objetos que ni usamos, ni necesitamos, ni nos dan la felicidad. Es posible que al volver de las Navidades nos encontremos con objetos no deseados de amigos invisibles o familiares lejanos, así que escoge muy bien que decides almacenar y en caso de que no vayas a utilizarlo, siempre es mejor pedir amablemente el cambio.

En Navidad nos encontramos con una agenda marcada de compromisos. En algunas de estas reuniones hay que acudir por obligación, pero hay otras en las que podemos tener más control del que imaginamos. Durante estas comidas, muchas veces nos sentamos a hablar y podemos comer más de la cuenta por inercia.

Sin embargo, ante estas situaciones podemos tomar conciencia y comer de forma controlada, como hacemos habitualmente, sin dejarnos llevar por las horas alrededor de la mesa. De la misma forma, no hay que sentirse mal por no decorar la casa, si no te va la Navidad no es ninguna obligación, ahorrarás dinero y espacio de almacenaje en hogar.