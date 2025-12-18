El truco legal con el que puedes pagar menos a Hacienda y mejorar tu pensión a la vez

A nadie le gusta tener que lidiar con todas las complejidades anuales que suponen los pagos a Hacienda, pero es una obligatoriedad que hay que cumplir. Aunque, ¿y si te dijera que hay una forma de hacerlo más llevadero y encima llevarte 'algo' a cambio?

El consejo fiscal que puede ahorrarte dinero y mejorar tu jubilación

Aitor Fernández, un economista experto, ha explicado recientemente cómo se puede aprovechar al máximo las deducciones fiscales antes de que acabe este 2025. Y todavía mejor: trabajando de cara a reforzar tu plan de pensiones.

El consejo que da el especialista es que, en caso de estar contribuyendo mensualmente 100 euros para el plan de pensiones, de ser posible, se recomienda hacer un empujón final e invertir 300 euros durante el mes de diciembre.

¿Por qué la sugerencia? Pues porque con esos 300 euros se alcanzarían los 1.500 euros que, por ley, permiten aplicar la máxima deducción en la declaración de la renta. Es decir, es una inversión en tu futuro que te beneficia por partida doble.

Obviamente, esta recomendación es solo en caso de que uno tenga la suficiente liquidez a final de año como para que el movimiento tenga sentido. Si para ello hay que sacrificar un segmento importante de la economía personal, mejor tomárselo con calma.

Invertir un extra en tu plan de pensiones no es la única forma que tienes de recibir deducciones fiscales; si apuestas por la compra de coches eléctricos o realizas donativos, también estás en posición de beneficiarte de ello.

La idea que transmite Aitor Fernández es que hay que pensar en cómo usar el presente para beneficiar tu futuro. Aún estás a tiempo de hacer que tu próximo encuentro con Hacienda sea bastante más llevadero.

¿Qué te parecen todos estos consejos? ¿Acostumbras a aprovecharte de las deducciones fiscales o es algo que no sueles contemplar? Pensar en la fiscalidad como una obligación es un error: bien usada, también puede jugar a tu favor.