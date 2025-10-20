Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
SOCIEDAD

El truco legal para despedirte sin indemnización que muchas empresas ya están usando

Ignacio de la Calzada destapa el método 'legal' que permite despedirte sin pagar un euro

Ignacio De la Calzada, sobre los despidos sin finiquito.

Ignacio De la Calzada, sobre los despidos sin finiquito. / SPORT

David Cruz

David Cruz

¿Despedirte de forma legal sin indemnización? Una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo, dictada en junio de 2025, ha reavivado el debate acerca de los límites del despido disciplinario en España . Y de ello ha hablado en redes Ignacio de la Calzada, abogado laboralista muy seguido en sus perfiles y que comparte su conocimiento con todos nosotros.

El letrado ha explicado en uno de sus últimos vídeos el mecanismo que algunas empresas ya están utilizando para despedir sin pagar indemnización, y además, con el aval del Supremo.

Según Ignacio de la Calzada, el truco consiste en sancionar al trabajador por faltas muy graves, pero imponiendo castigos leves, como simples amonestaciones por escrito: "el objetivo es que el empleado no recurra (...). Si no te tocan el bolsillo, no reclamas y así las sanciones quedan firmes".

Estas amonestaciones pueden parecer inofensivas, pero se van acumulando en el expediente del trabajador. Y el problema definitivo llega cuando comente una nueva infracción, incluso leve: en ese momento, la empresa puede alegar que hay antecedentes disciplinarios y proceder a un despido sin indemnización, al considerarlo despido disciplinario procedente.

Si entonces el trabajador decide recurrir, se topa con una trampa legal: las sanciones anteriores ya no pueden discutirse. Así lo explica el abogado: "cuando alguien me dice: 'Nacho, quiero reclamar', siempre pregunto si recurrió las sanciones previas. Si no lo hizo, ya no hay nada que hacer".

De la Calzada advierte de que este sistema, que además está respaldado ahora por el Tribunal Supremo, puede acabar dejando a muchos empleados indefensos: "basta con haber llegado tarde varias veces o cometer un error menor para acabar despedido sin un solo euro de indemnización".

¿Cuál es su consejo para que esta situación se de lo menos posible? Recurrir cualquier sanción que no sea justa o real: "si no la impugnas, se vuelve firme y puede usarse en tu contra más adelante".

