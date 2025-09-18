El truco japonés para perder peso que está revolucionando España

Hacer deporte y llevar una dieta equilibrada es imprescindible para mantener un estilo de vida saludable. El ejercicio físico ayuda a las personas a mantener un peso adecuado, a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y a mejorar la mente, entre muchos otros beneficios.

Durante años se ha creído que hacer 10.000 pasos diarios era la medida ideal para prevenir enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, estudios recientes indican que la cifra recomendada es de 7.000 (si tienes más de 60 años) y 8.000 (si eres menor de 60) pasos diarios, siempre que se mantenga un ritmo adecuado.

Muchas personas buscan perder peso aumentando su actividad física. Lo que pocos saben es que en Japón se practica la 'marcha japonesa', un método que ha llegado con fuerza a España para mejorar la salud y adelgazar.

Este fue desarrollado en la Universidad de Shinshu por los profesores Hiroshi Nose y Shizue Masuki, y combina intervalos de caminata rápida y lenta en sesiones de solo 30 minutos.

La marcha japonesa es muy sencilla: se comienza caminando tres minutos a paso rápido y luego se reduce la velocidad durante otros tres minutos, repitiendo esta secuencia hasta completar los 30 minutos.

Sus creadores aseguran que practicándola cuatro días a la semana se pueden notar mejoras en la presión arterial, la fuerza muscular y la reducción de peso.

En 2007, un estudio en Japón comparó la marcha japonesa con una caminata continua a ritmo suave, y quienes practicaron la primera obtuvieron mayores beneficios físicos.