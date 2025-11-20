El truco invisible de los supermercados que hace que gastes más sin darte cuenta

Al igual que a muchos de vosotros, hacer la compra en el supermercado se ha convertido en una pesadilla. Con unos precios que no dejan de aumentar, cada vez es más caro realizar la compra semanal. Y lo peor de todo es que existen trucos y estrategias que hacen que se dispare el precio de tu ticket de compra sin que te des cuenta.

¿Cómo consiguen los supermercados que gastemos más dinero del planificado?

Seguro que alguna vez te ha pasado que entras en un supermercado con una lista de la compra bastante cerrada y acabas saliendo con productos inesperados. Y es que esto es una experiencia cada vez más habitual muy relacionada con el marketing.

Los supermercados no solo venden alimentos: también aplican técnicas y estrategias de neuromarketing que condicionan nuestros hábitos desde el momento en el que ponemos un pie en sus establecimientos.

Uno de estos 'trucos' muy efectivos se encuentra justo al final del recorrido: en la línea de caja. Allí encuentras productos pequeños, económicos y de satisfacción inmediata como chocolatinas, chicles o revistas. Se colocan de forma estratégica para aprovechar nuestro momento de menor atención y mayor cansancio mental.

¿Lo peor? Que muchos de estos artículos cuestan más que en su propia sección, aumentando así el margen de beneficio del supermercado solo por estar ubicados a poco centímetros de la caja.

Y ojo, que esta no es la única táctica que siguen este tipo de establecimientos. Los carros de compra son cada vez más grandes para generar sensación de vacío, obligándonos a llenarlos. Los productos básicos se colocan al fondo de la tienda para que el cliente se vea obligado a recorrerla por completo. Y los productos que se quieren vender antes (por rentabilidad o caducidad) siempre estarán a la altura de tus ojos.

Si entramos en otros detalles como la iluminación, los olores o la música ambiental, no terminamos la lista de técnicas y estrategias de neuromarketing que los supermercados aplican en sus establecimientos para jugar con nosotros. Y el único consejo efectivo para no caer en sus redes es acudir a la tienda con una lista de la compra cerrada.