El truco invisible de los supermercados para que compres más (y casi nadie lo nota)

Cuando entras a un supermercado, es muy habitual perder la noción del tiempo, y siento decir que esto no es fruto del azar, sino que forma parte de una estrategia cuidadosamente diseñada que combina psicología del consumo, eficiencia operativa y rentabilidad comercial. Porque detrás de cada decisión, hay un estudio.

¿Por qué no hay ventanas en la mayoría de supermercados?

Comencemos hablando de un detalle que probablemente no habrás analizado: desde el punto de vista logístico, las paredes ciegas permiten aprovechar cada metro cuadrado. Sin ventanas, se pueden instalar estanterías de suelo a techo, ampliar el surtido de productos y maximizar el rendimiento del espacio.

Además, también hay razones de seguridad: un perímetro completamente cerrado reduce puntos vulnerables, complica robos y facilita la vigilancia interna. Aunque es cierto que en el último año han aumentado un 60% los robos en supermercados españoles.

Aunque algunos supermercados más pequeños empiezan a incorporar ventanas por motivos de imagen y sostenibilidad, suelen hacerlo en zonas concretas como entrada o cajas. Porque sin ventanas, el supermercado controla mejor el tiempo, la atención y cuánto compramos.

La eficiencia energética es otro motivo de peso: fachadas sin ventana facilitan el mantenimiento de una temperatura estable en un espacio con muchas cámaras frigoríficas, congeladores y lineales de frío que funcionan de forma continua.

Además, si eliminamos referencias temporales, el cliente no percibe si anochece, está lloviendo o hace buen tiempo. Esta desorientación temporal favorece estancias más largas y recorridos más pausados, lo que incrementa la probabilidad de compras impulsivas como ya han comprobado diversos estudios sobre el comportamiento del consumidor.

A ello se suma el control absoluto de la iluminación. La luz artificial permite resaltar productos estratégicos como frutas, verduras, panadería o carnes, empleando temperaturas de color que los hacen parecer más frescos y apetecibles. Con luz natural, esto se acaba perdiendo.