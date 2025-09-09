El truco infalible para saber si el pescado es fresco según un pescadero

A la hora de comprar pescado, sabemos que es esencial comprar pescado fresco si queremos aprovechar al máximo todos los nutrientes de este alimento esencial en nuestra dieta. Sin embargo, no siempre es fácil distinguir entre un pescado realmente fresco y otro que ha comenzado a perder calidad.

Luis, un conocido pescadero que arrasa con sus vídeos en TikTok, ha compartido con sus seguidores el mejor truco para detectar si el pescado es fresco o no. Dueño de la pescadería Pujol, esto es lo que dice el especialista:

"Para saber que un pescado es fresco y que no os engañen, tenemos que mirar que la agalla sea rojiza porque es donde hay acumulación de oxígeno y sangre", asegura Luis.

Pero el consejo no termina ahí: otros expertos aseguran cuáles son los mejores métodos para elegir el mejor pescado:

Ojos saltones y claros . Un pescado fresco tiene los ojos brillantes y no hundidos. Si están opacos o apagados, ha perdido frescura.

. Un pescado fresco tiene los ojos brillantes y no hundidos. Si están opacos o apagados, ha perdido frescura. Piel brillante y firme . La piel debe estar húmeda y con escamas firmes. Al tocarla, no debe desprenderse ni sentirse viscosa.

. La piel debe estar húmeda y con escamas firmes. Al tocarla, no debe desprenderse ni sentirse viscosa. Carne compacta . Presiona ligeramente con un dedo. La carne debe volver a su forma original rápidamente. Si queda marcada, el pescado está empezando a perder frescura.

. Presiona ligeramente con un dedo. La carne debe volver a su forma original rápidamente. Si queda marcada, el pescado está empezando a perder frescura. Olor suave. Un pescado fresco huele a mar, no a amoníaco ni a pescado rancio.

Gracias a estos sencillos consejos, cualquiera de vosotros puede elegir pescado de calidad y disfrutar de todos sus beneficios nutricionales, desde los ácidos grasos omega-3 hasta proteínas de alto valor biológico.

Además, como apunta Luis, un pescado fresco marca la diferencia en la cocina: ya sea al horno, a la plancha o en un plato de sushi, la textura y el sabor se mantienen intactos.