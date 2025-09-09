Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

ALIMENTACIÓN

El truco infalible para saber si el pescado es fresco según un pescadero

Comprar pescado fresco es esencial para la alimentación: te damos algunos trucos

Javi, de la pescadería Sunta, en el Mercat de la Concepció de Barcelona, elige para un cliente piezas de pescado azul .

Javi, de la pescadería Sunta, en el Mercat de la Concepció de Barcelona, elige para un cliente piezas de pescado azul . / Ferran Nadeu / EPC

David Cruz

David Cruz

A la hora de comprar pescado, sabemos que es esencial comprar pescado fresco si queremos aprovechar al máximo todos los nutrientes de este alimento esencial en nuestra dieta. Sin embargo, no siempre es fácil distinguir entre un pescado realmente fresco y otro que ha comenzado a perder calidad.

Luis, un conocido pescadero que arrasa con sus vídeos en TikTok, ha compartido con sus seguidores el mejor truco para detectar si el pescado es fresco o no. Dueño de la pescadería Pujol, esto es lo que dice el especialista:

"Para saber que un pescado es fresco y que no os engañen, tenemos que mirar que la agalla sea rojiza porque es donde hay acumulación de oxígeno y sangre", asegura Luis.

Pero el consejo no termina ahí: otros expertos aseguran cuáles son los mejores métodos para elegir el mejor pescado:

  • Ojos saltones y claros. Un pescado fresco tiene los ojos brillantes y no hundidos. Si están opacos o apagados, ha perdido frescura.
  • Piel brillante y firme. La piel debe estar húmeda y con escamas firmes. Al tocarla, no debe desprenderse ni sentirse viscosa.
  • Carne compacta. Presiona ligeramente con un dedo. La carne debe volver a su forma original rápidamente. Si queda marcada, el pescado está empezando a perder frescura.
  • Olor suave. Un pescado fresco huele a mar, no a amoníaco ni a pescado rancio.

Gracias a estos sencillos consejos, cualquiera de vosotros puede elegir pescado de calidad y disfrutar de todos sus beneficios nutricionales, desde los ácidos grasos omega-3 hasta proteínas de alto valor biológico.

Noticias relacionadas y más

Además, como apunta Luis, un pescado fresco marca la diferencia en la cocina: ya sea al horno, a la plancha o en un plato de sushi, la textura y el sabor se mantienen intactos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lucas, de Andy y Lucas, pone punto final a la polémica sobre su nariz: 'Se ha hablado de temas maquiavélicos
  2. La exmujer de Dani Alves expone públicamente a Joana Sanz y al exfutbolista brasileño: 'No tengo miedo
  3. Pánico en la carretera: Llegan los nuevos radares desde Francia que acumularon 10.000 multas en dos días
  4. Broncano regresa a 'La Revuelta' con una rajada a 'El Hormiguero' por la audiencia: 'Nos ganan por...
  5. David Broncano estrena imagen para el regreso de 'La Revuelta' y las redes lo sentencian: 'Parece que le hubieran arrastrado al mundo de la droga
  6. Una chica y su padre exponen la escandalosa pérdida de poder adquisitivo actual: 'En la actualidad no llegamos a estas cifras ni de coña
  7. Joaquín revela la peor experiencia sexual con su mujer Susana: 'Tenía los huevos como la carpeta esta
  8. ¿Puedo ir a más de 120 km/h? Los cambios que vienen en las autopistas y autovías europeas

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del martes 9 de septiembre

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del martes 9 de septiembre

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del martes 9 de septiembre de 2025

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del martes 9 de septiembre de 2025

Este es el momento en el que empieza la depresión sin que te enteres, según un psicólogo

Este es el momento en el que empieza la depresión sin que te enteres, según un psicólogo

El truco infalible para saber si el pescado es fresco según un pescadero

El truco infalible para saber si el pescado es fresco según un pescadero

El Gobierno se aferra a la “inocencia” del fiscal general tras la apertura de juicio oral: "Siempre ha defendido la verdad"

El Gobierno se aferra a la “inocencia” del fiscal general tras la apertura de juicio oral: "Siempre ha defendido la verdad"

El Partido Laborista libra una batalla interna para elegir a su nuevo número dos

El Partido Laborista libra una batalla interna para elegir a su nuevo número dos

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "Esperamos la llegada de..."

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "Esperamos la llegada de..."

Canarias exige frenar el vaivén de los menores entre centros

Canarias exige frenar el vaivén de los menores entre centros