El truco infalible de Karlos Arguiñano para retrasar el envejecimiento

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más populares de España. El cocinero vasco cuenta con una destacada trayectoria televisiva, y ha sabido compartir recetas tan simples como sabrosas para poder elaborar en casa. A pesar de la fama de sus platos, no se conoce tanto sobre sus hábitos alimentarios.

En una de las últimas emisiones de 'Cocina abierta', el cocinero reveló que, a pesar de tener 76 años, una de sus mejores cualidades es el estado de su piel. Además, todos sus seguidores le cuestionan día sí y día también, qué hace para mantenerse tan bien.

El chef vasco explicó en el programa que el truco para tener una piel como la suya está en alimentarse bien, pero no con cualquier comida: "No está ni en las cremas ni en cápsulas".

Arguiñano desveló que "hay mucha gente que me dice ‘Karlos, ¿Cómo tiene la piel así?, ¿Te estás haciendo algún tratamiento?'". Sin embargo, él los deja boquiabiertos con su impactante respuesta.

El colágeno es la gran clave para el cocinero, pero no a partir de cápsulas, sino de manitas de cerdo. El presentador de 'Cocina abierta' señaló, en tono irónico, que "se te pone la piel de gallina".

Además, comentó que muchas personas que lo ven le preguntan, tocándolo: "¿Te estás haciendo algún tratamiento?". Sin embargo, él lo niega desde el primer momento.

El chef expone a la gente que el truco es que "estoy comiendo con fundamento", a lo que reafirma que es lo que tendría que hacer todo el mundo y dejar de comer cosas extrañas.

La opinión del reputado cocinero no ha pasado desapercibida en redes sociales. Un usuario expone que "el caldo de huesos va también perfecto para la piel". Otro añade: "Las manitas tienen colágeno, no colesterol y no grasa".