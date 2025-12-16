Con este truco, distinguirás si una baliza V16 es homologada o falsa

Estos días se habla más que nunca acerca de la baliza V16. Ahora es cuando millones de conductores en España están adquiriéndola, pues nos acercamos al 1 de enero de 2026, momento a partir del cual la nueva baliza pasará a ser obligatoria y sustituirá a los clásicos triángulos de seguridad. Una medida aprobada por muchos y repudiada por otros pocos, pero que es obligatoria en cualquiera de los casos.

Esta baliza consiste en una que emite una intensa y potente luz brillante amarilla a sus 360º y parpadeante que se puede ver desde grandes distancias durante al menos 30 minutos. El objetivo de esta medida es evitar más atropellos de personas que salían a la carretera y se exponían al peligro al colocar los triángulos de seguridad.

Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de comprar una baliza V16, ya que debe estar homologada y no nos vale una opción falsa, con la cual podríamos recibir una multa.

¿Cómo podemos saber si nuestra baliza V16 es homologada? Pues lo primero que debes comprobar es que tenga dos códigos. El primero de ellos es el código CE, que se refiere a la certificación europea.

El segundo es un número de certificación visible en el dispositivo, el cual puedes introducir en la web de la DGT para comprobar si esa baliza es auténtica. Con esta pequeña comprobación sabrás rápidamente si tu baliza es homologada o es falsa.