El truco definitivo sobre cómo preparar las costillas de cerdo para que sean como las de un buen restaurante americano

Uno de los platos propios de la gastronomía de los Estados Unidos que se han instaurado en España tiene que ver con las costillas de cerdo. Pero...¿hay algún secreto por las que estas siempre estén tan jugosas cuando vas a comer o cenar a uno de ellos?

Dicho esto, el experto en carnicería @el_as_carnicero en redes sociales ha revelado uno de los trucos que siguen estos establecimientos, y está relacionado con la limpieza de las costillas de cerdo antes de ser preparadas en la cocina.

En este mismo sentido, el experto carnicero ha dicho que una de las claves radica en quitar la característica telilla que las costillas de cerdo llevan encima del hueso. Eso hará que se consiga ese peculiar efecto de que el palo de la costilla salga solo una vez está perfectamente cocinada.

No obstante, el hombre ha contado otro detalle importante: no hace falta que seas tú quien limpie las costillas en caso de que no sepas hacerlo. Siempre puedes ir a una carnicería y pedir amablemente que lo hagan por ti.