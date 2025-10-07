El truco definitivo de la hipoteca: cómo ahorrar más de 1.500 euros con este movimiento

El problema de la vivienda que se vive actualmente dentro de la sociedad española es uno de los que más quebraderos de cabeza están generando en aquellos que quieren independizarse.

Algo que no solo se debe al hecho de tener que afrontar la entrada de un piso, sino la consecuente hipoteca que se sumaría a los gastos mensuales que conllevaría esta última.

No obstante, a menudo se habla de un truco bastante útil con el que poder ahorrar un buen dinero al mes a la hora de afrontar los pagos de una hipoteca y tiene que ver con un movimiento muy sencillo.

La cosa es que, según los cálculos hechos por grupos de analistas, cambiar de banco a la hora de pagar una hipoteca puede hacer que salves algo de dinero en el proceso.

Y es que, según los datos que ofrece la aplicación conocida como Gibobs, hacer esto puede permitirte ahorrar una media de 138 euros al mes en tu hipoteca.

De esta manera, los números son mucho más grandes si pensamos a largo plazo, dado que el ahorro anual medio ascendería a un total de 1656 euros, lo cual no está nada mal.

No obstante, las cifras suben todavía más si concebimos este procedimiento en la totalidad de los pagos, haciendo que ahorremos hasta 35.000 euros en la hipoteca a completa.

Esa es la razón por la que últimamente se repite mucho aquello de que cambiar de banco en mitad de una hipoteca suele ser muy útil para ahorrar dinero, algo que nunca viene mal a la hora de afrontar un proceso de gestión económica más bien delicado.