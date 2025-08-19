El truco que debes hacer siempre con un vaso y un papel cuando te vayas de vacaciones

Seguramente alguna vez te ha pasado que al llegar a casa notar un olor extremo a las cañerías del fregadero de la cocina, especialmente cuando has pasado varios días fuera de vacaciones. Algo muy común en estas fechas de verano, donde millones de familias de toda España aprovechan las altas temperaturas para irse a distintos sitios de todo el mundo durante varios días o incluso semanas. Y esto pasa aunque la casa esté limpia o en orden, de forma aparente.

Esto ocurre debido a las altas temperaturas, haciendo que el hedor suba por las cañerías del fregadero y acabe colándose en toda la casa, la cual, lógicamente, permanece totalmente cerrada durante los días de vacaciones, haciendo que el hedor se acumule. El olor, concretamente, se debe a que el agua acumulada en los sifones, que tiene como objetivo evitar que el olor pase por ahí hasta el exterior, se evapora debido al calor. Al no haber agua tras evaporarse, el olor acaba saliendo hacia afuera.

Pero por suerte, hay un truco para evitar ese mal olor, y es tan sencillo como usar un vaso y un trozo de papel siguiendo los pasos que os describimos a continuación. Tan solo debes cubrir el fregadero con un trozo de papel y usar un vaso sobre el desagüe o un vaso invertido, y de esta forma será imposible que el olor salga de la tubería.

Otros trucos que también puedes utilizar cuando te vayas de vacaciones es mantener llenos de agua los desagües de lavabos y duchas antes de irte de vacaciones para que el agua tarde mucho más en evaporarse; también debes revisar que no haya fugas y obstrucciones en los sistemas de evacuación de las tuberías.