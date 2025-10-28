Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El truco científico más simple para mantener los pies calientes en pleno invierno

David Cruz

Ya estamos en otoño y el tiempo empieza a refrescar. Aunque el calor sigue siendo la tónica general en algunos puntos de España, en la mayoría del país ya tenemos máximas por debajo de los 20 grados y las noches son bastante frías.

Aunque es muy probable que ya lo sepas porque es prácticamente imposible no darse cuenta, las manos y los pies son las primeras zonas de nuestro cuerpo que se resienten por el frío, y también las más difíciles de calentar. Pero más allá de los calcetines de lana o los guantes, la ciencia tiene una explicación muy simple de por qué nos helamos, y cómo puedes evitarlo.

Cuando la temperatura exterior desciende, el cuerpo humano activa un mecanismo de defensa ascentral: redirigir el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales. El corazón, el hígado y los pulmones son prioritarios; las extremidades, en cambio, pierden circulación y por eso los dedos de los pies y de las manos se entumecen.

La solución que proponen los expertos es vestir capas finas y superpuestas, un método mucho más efectivo que una sola prenda gruesa. La cabeza, a menudo olvidada, merece especial atención porque por ella se escapa una buena parte del calor corporal.

En casa, andar descalzo es un error habitual aunque el ambiente esté climatizado, ya que el suelo siempre va a estar más frío que el aire. Es decir, el contacto directo de nuestros pies con la superficie enfría de inmediato.

¿Una alternativa? Calzado cómodo o calcetines aislantes, e incluso un pequeño gesto, elevar los pies del suelo mientras estás sentado, puede evitar una mayor pérdida de calor por contacto.

En cuanto al material con el que están fabricados los calcetines, mejor los tejidos naturales como la lana o los materiales térmicos técnicos. En cambio, el algodón no protege demasiado y es más recomendable para primavera.

