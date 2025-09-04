El truco del chef: así logras un puré de patata más cremoso

El puré de patata es uno de los platos más conocidos de la gastronomía española. Aunque no es exclusivo de nuestro país, ¿cuántos de vosotros habéis probado esta receta, sobre todo cuando erais pequeños? Elaborado con patatas cocinas y trituradas, mezcladas con mantequilla, leche o nata, sal, pimienta y/o nuez moscada, está riquísimo, no digas que no.

Tradicionalmente, se ha utilizado a modo de acompañamiento de carnes, pescados y platos de verduras, aunque cuando somos todavía niños, muchos padres lo preparan como plato individual, con ingredientes extras como queso, ajo, hierbas frescas o aceite de oliva.

Sin embargo, uno de los problemas del puré de patatas es que no quede cremoso. Aunque esto tiene fácil solución gracias al truco que ha compartido con todos sus suscriptores el cocinero Pablo Fernández, en su canal de YouTube Ingeniero Cocinero.

¿Cómo conseguir un puré de patatas más cremoso?

El secreto se encuentra en la forma en la que cocinamos la patata: aunque muchos solemos pelar la patata, Pablo Fernández asegura que "es muy importante hervirlas con piel durante 25 o 30 minutos".

¿Cuál es el motivo por el que debemos dejar la piel de la patata? Solo así conseguimos que la "fécula" no se desprenda del tubérculo, que no es más que el almidón que se extrae de ella y que contribuye a darle aún más cremosidad a la receta: "quedará mucho más cremosa cuando hagamos el puré", promete el chef.

Finalmente, hay dos ingredientes imprescindibles que debemos introducir en la receta para aportar más cremosidad: mantequilla y leche, además de emplear la batidora más potente que tengamos en casa.

Como último paso, le añadimos sal y pimienta al gusto y el puré ya estará listo para servir, ya sea como plato principal o como un perfecto acompañante.