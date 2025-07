El truco de Antonio Matrēs, arquitecto español: "Una cubeta de agua helada frente a un ventilador refresca más"

Pese a que han bajado las temperaturas, sigue haciendo mucho calor. Durante los meses más calurosos del año, como el verano, mantener una casa confortable puede parecer una batalla constante. Antonio Matrēs, arquitecto y diseñador, considera que estamos en una oportunidad para convivir con el clima.

Matrēs invita a repensar el diseño doméstico a partir de los códigos naturales del verano: claridad, materia y sensibilidad. En lugar de aislarse del exterior, propone integrar el calor como parte del paisaje interior.

Ideas como la arquitectura pasiva o el uso de elementos artesanales cobran protagonismo. Lo importante es lograr que la vivienda respire con el verano, sin depender exclusivamente de sistemas mecánicos.

“El verano no se combate, se habita”, afirma. Desde esta perspectiva, el confort estival no se logra solo con tecnología, sino con una comprensión más profunda del espacio, los materiales y la luz.

Diseñar la casa y eliminar las fuentes invisibles de calor

Uno de los primeros pasos para refrescar el hogar es identificar y eliminar las fuentes invisibles de calor. Elementos como bombillas halógenas, cargadores conectados o electrodomésticos en espera contribuyen a elevar la temperatura sin que lo notemos. Apagar estos dispositivos innecesarios es una forma simple pero efectiva de reducir el calor interno.

Los materiales también juegan un papel esencial. El arquitecto destaca el uso de superficies frías como la piedra caliza o la cerámica sin esmaltar, así como textiles ligeros como el lino, el algodón gofrado o el bouclé suave. Estos materiales no solo aportan frescura al tacto, sino que también transforman la atmósfera del hogar, haciéndola más ligera y respirable. La madera sin barnices densos y los colores claros ayudan a mantener un ambiente fresco y sereno.

La vegetación, incluso en pequeñas cantidades, puede ser una aliada poderosa. Plantas como el jazmín trepador, el ficus lyrata o el helecho de Boston no solo decoran, sino que regulan la temperatura, oxigenan y generan sombras naturales. Dispuestas estratégicamente en balcones, ventanas o estanterías, estas especies crean microclimas que transforman el espacio desde lo sensorial hasta lo térmico.

Cuidado con la luz

Controlar la luz también es clave. En lugar de bloquearla por completo, Matrēs recomienda filtrarla con cortinas livianas, visillos o estores que suavicen la intensidad solar. En exteriores, los toldos de tejidos técnicos pueden ampliar zonas de sombra sin perder la conexión con el entorno. El objetivo es domesticar la luz, no eliminarla.

La ventilación cruzada, por su parte, es un recurso sencillo y tradicional que sigue siendo altamente efectivo. Abrir ventanas enfrentadas permite que el aire circule y expulse el calor acumulado. Acompañar esta estrategia con ventiladores silenciosos y bien ubicados puede potenciar el efecto sin necesidad de climatización artificial. Incluso colocar una cubeta con agua fría frente al flujo de aire ayuda a enfriar el ambiente de manera natural.

Elegir bien el mobiliario es clave

La elección del mobiliario y los acabados también influyen. Piezas ligeras, elevadas del suelo, con materiales que no retienen calor, favorecen la circulación del aire y aportan frescura visual. Además, estrategias como cerrar persianas durante el día, evitar el uso de hornos en las horas más cálidas o trasladar la vida cotidiana a terrazas o patios ayudan a reducir la carga térmica del hogar. Así, una casa fresca no es solo un lugar frío, sino un espacio sensible, bien pensado y en diálogo con su entorno.