Tropicfeel: De un viaje por el sudeste asiático a la Copa América de Vela

Alberto Espinós nació en Barcelona y tiene 31 años. Su emprendimiento se llama Tropicfeel y nace de la manera más curiosa posible: un viaje por el sudeste asiático de 25 días con amigos y unas necesidades de calzado que cubrir. Comprometido con el medio ambiente y la sostenibilidad, Tropicfeel se ha convertido en la marca de referencia para muchos viajeros.

¿Cómo definirías Tropicfeel a alguien que no lo conoce?

Tropicfeel es la marca líder en el espacio de viajes y hacemos productos que te ayudan a viajar más ligero y más cómodo.

¿Cómo y por qué nace Tropicfeel?

Nace de un viaje que hice por el sudeste asiático con varios amigos y nuestra mochila. Por aquel entonces todavía eran vacaciones como de universitario, que te coges 25 días y te vas a la otra punta del mundo. Y durante ese viaje identifiqué que tanto yo como mis amigos llevábamos 3 o 4 pares de zapatillas diferentes en una mochila de 40 o 50 litros y que aquellos ocupaban demasiado. Yo creo que la frustración de 'vamos a una excursión y esta zapatilla no es lo suficientemente cómoda, se me ha mojado, me he gastado doscientos euros y se me estropea...' es lo que me llevó realmente a pensar que debería existir una zapatilla todoterreno que cogiera lo mejor de aquellos calzados que habíamos llevado para intentar crear una única que te acompañe a cualquier lado.

¿En qué países os encontráis más presentes?

Nosotros vendemos principalmente en Estados Unidos, que sería cerca del 25% de nuestra facturación, el norte de Europa, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y también, obviamente, España, que para nosotros es un país superrelevante. España es donde, obviamente, nace la marca y donde cogemos una gran inspiración por la cantidad de turismo y de viajeros que llegan, pero, sobre todo, también porque creemos que es muy importante expandirse y crecer de manera organizada. Y de ahí que hayamos abierto nuestras primeras tiendas aquí en Barcelona y estemos creciendo también en otras ciudades como Madrid.

¿Cuál es el perfil de gente que consume Tropicfeel?

Pues la verdad que tenemos un perfil bastante extenso. Obviamente, el grupo de gente más grande se encuentra entre los 28 a los 35 años, pero a partir de ahí vendemos tanto a gente que le encanta el viaje y que todavía, con familia e hijos, siguen saliendo a descubrir el mundo, como gente también más joven que, en su etapa universitaria, busca vivir esas experiencias culturales y únicas fuera de su país.

¿Qué compromisos ha adquirido Tropicfeel con la sostenibilidad y el impacto medioambiental?

Para nosotros, lo más importante es pensar que vamos a intentar cuidar el planeta para que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de destinos como Bali, Tailandia, Barcelona o Venecia, realmente de la misma manera que hemos podido hacerlo nosotros. Y por eso, por una parte, intentamos promover un turismo lo más responsable posible a la hora de reservar una experiencia. Pero como eso tampoco podemos controlarlo, lo que nosotros intentamos sobre todo es tomar decisiones lo más conscientes posibles con el producto.

¿Cuál es la vinculación entre Tropicfeel y el deporte?

El viaje realmente implica un montón de actividades y de experiencias. Creo que es cuando viajas, para muchísima gente, el momento en el que más deporte realmente haces de manera natural. En el iPhone lo ves cuando comparas la cantidad de pasos que haces cuando viajas a Roma o cuando viajas al sudeste asiático versus los pasos que haces en tu ciudad. Creo que, más allá del viaje con propósito por un deporte concreto, el deporte está también implícito en el día a día del viaje.

Tropicfeel es el calzado oficial licenciado de la Copa América de Vela, ¿cómo llega esta oportunidad?

Pues la verdad que es una historia muy auténtica y muy bonita que a nosotros nos hace mucha ilusión porque surge de una manera supernatural. A Mack Dalton, que es el hijo de Grant Dalton, capitán del equipo de Nueva Zelanda Izeo de la Copa América, le regalan hace meses, ya en el momento en el que se toma la decisión de que la competición va a hacerse Barcelona; un par de unas zapatillas Tropicfeel. Y bueno, cuando ya avanza y él descubre el producto e incluso se lo regala a su padre, decide llamarnos para ver si nos podría interesar hacer el calzado oficial del equipo de Nueva Zelanda con el que competirían. De conversaciones surge también la oportunidad de licenciar realmente lo que es la marca de la competición y hacer esta colección de seis modelos de calzado en colaboración con ellos.

¿Nos puedes dar un adelanto de lo que veremos en la conjunción de Tropicfeel con la Copa América de Vela?

Pues hasta la fecha hemos lanzado ya una colección de seis diseños diferentes, en realidad son dos modelos en tres colores cada uno y ha sido un éxito brutal. Trabajamos de manera conjunta para poder transmitir los valores de la vela respecto a la innovación y el medio ambiente. Y la verdad, también hemos estado trabajando en una edición limitada conjuntamente que pretende justamente llevar nuestro compromiso, el de ambas marcas, con Barcelona y el medio ambiente al siguiente nivel. Hemos desarrollado una edición limitada, un calzado inspirado en Barcelona, fabricado con unos materiales de impacto positivo y con un combinado regenerativo que contaremos muy pronto, pero que nos hace mucha ilusión.

Modelo de zapatillas Tropicfeel para la Copa América de Vela / Tropicfeel

¿Cómo se aprende a llevar un negocio como Tropicfeel?

Pues cometiendo muchos errores, realmente con muchísima paciencia e intentando ser lo más auténtico posible con la visión a largo plazo. Tropicfeel nace con la idea de crear una marca que facilite la vida al viajero, que ofrezca innovación, inspiración a toda esta gran comunidad y el no perder el foco.

¿Qué importancia tiene el marketing social media cuando se está poniendo en marcha esta empresa?

El marketing en redes ha sido algo fundamental, desde que arrancamos se ha convertido en nuestra principal fuente de captación, no solamente a través del paid media, o de los anuncios, sino que creo que el ser capaces de estar creando un contenido que inspire y conecte a la comunidad viajera de alrededor del mundo es una oportunidad que probablemente al Alberto de 15 años no se hubiera imaginado nunca o no hubiera pensado nunca. Ahora mismo en redes, creo que hay un 20-30% de gente que nos sigue desde Estados Unidos, Indonesia, México, Barcelona y el ver qué gente desde demografías tan diferentes nos motiva a seguir tratando de comunicar y de conectar e inspirarles a salir a descubrir el mundo que nos rodea.

¿Cuál crees que es el éxito de la marca?

Creo que es una obsesión por el producto, por el consumidor. Creo que una cosa va de la mano de la otra. Para nosotros, Tropicfeel no va de modas. Se trata de intentar entender las necesidades que tiene el viajero y solucionárselas a través del producto y creo que eso es lo que nos hace ahora mismo superauténticos y me atrevería a decir que también bastante únicos en el mercado.

¿Cuáles son los planes de futuro para Tropicfeel?

Seguir con nuestra expansión omnicanal. Nosotros arrancamos con una marca digital, hasta la fecha hemos vendido el 90% de las unidades que hemos vendido desde el 2017 a través de nuestro ecommerce. El objetivo está en intentar balancear los diferentes canales. Somos conscientes que para construir una marca que perdure en el tiempo y marque un antes y un después dentro del espacio de la industria del viaje tenemos que conectar con los viajeros también de una manera real, y yo creo que los espacios físicos nos van a ayudar a ello.

¿Se imaginaba el Alberto de 15 años llegar dónde te encuentras ahora?

Para mí siempre ha sido una ilusión y un sueño construir algo que pudiera tener un impacto, pero ya no digo un impacto a nivel general, que obviamente es el sueño de muchísima gente, sino también un impacto en pequeña escala. A mí me hace mucha ilusión pensar que cada día llegas a la oficina con 50 personas y estas personas están entendiendo e ilusionándose con una manera de viajar más auténtica y diferente; y la verdad que siempre había soñado en ir en esta dirección. Probablemente, que hubiera sido tan rápido no lo hubiera dicho.

¿Quién es tu referente empresarial en España?

Podría decir muchos, realmente no me atrevería a mojarme, pero creo que tenemos la suerte en España de tener un antes y un después en el mundo empresarial. Tenemos un montón de empresas tecnológicas que a día de hoy han revolucionado también sus industrias y han creado mercados que son fascinantes.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren comenzar su negocio?

Pues que tengan mucha ilusión y mucha paciencia porque las cosas realmente no te las regalan, la suerte realmente existe cuando bajas y tienes un foco muy concreto y específico en lo que te gustaría conseguir.

¿A qué deportista te gustaría ver llevando tu marca?

A mí me haría ilusión por la complejidad y lo que representa poder ver, por ejemplo, a Pau Gasol, que es gente que siempre ha tenido muchas dificultades a la hora de viajar con su equipaje, poder ofrecerle esas soluciones por el tamaño de su pie, de su ropa, etc.

Titular relacionado con Tropicfeel que te gustaría leer en los próximos meses

Para nosotros, no sabría decirte cuál es la colaboración, pero sí que creo que es 'Tropicfeel en colaboración con...'. Dar un paso hacia adelante en nuestro compromiso con el medio ambiente y con los viajeros. Nosotros empezamos a trabajar ahora, de manera muy relevante y muy importante, todo lo que es la expansión a través de colaboraciones y de retail, y sería en esa dirección.