De triunfar en televisión a la ruina: Cañita Brava lucha contra un cáncer de colon y la pobreza

Con el tiempo, vemos cómo muchas figuras públicas que durante años disfrutaron de fama, éxito y una buena situación económica han terminado pasando por momentos difíciles, e incluso llegando a la ruina.

Manuel González Salvín, conocido artísticamente como Cañita Brava, fue uno de los referentes del humor en España durante los años 90 y 2000. Según sus propias palabras, llegó a ser "uno de los cómicos mejor pagados", pero sus ingresos disminuyeron de manera abrupta en 2022, cuando confesó estar "casi en la indigencia".

El coruñés de 79 años explicó en 'Y Ahora Sonsoles' cómo la pandemia paralizó su actividad y cómo acabó en esa situación: "Gané dinero, pero lo malgasté en viajes, mujeres y en el juego".

Cañita Brava cobra una pensión de 450 euros y paga 247 euros de alquiler, a lo que hay que sumar la subida del piso de 26 euros y otros gastos de servicios básicos. Tras perder la estabilidad financiera, se vio obligado a compartir piso con otras cinco personas en A Coruña.

Según comentó, el piso cuenta con dos cuartos de baño, no hay salón y tan solo tienen una ducha para los cinco. Explicó que deben bañarse por turnos y que, si la lavadora está en funcionamiento, no pueden hacerlo.

Su habitación cuenta con una cama de matrimonio, un armario y un "antiguo televisor" y, en sus palabras, "no me entra la ropa en el armario". Además, la nevera es compartida entre cuatro personas y él gasta unos 12 euros en la compra, yendo dos veces por semana.

A esta situación económica se suma un delicado estado de salud: el humorista padece cáncer de intestino. Cañita Brava explicó que el tratamiento le supone un gasto adicional: "Me dieron una botella para beber para que desaparezca el cáncer, vale 20 euros, pero tengo que comprar ocho y lo tengo que pagar de mi bolsillo". Pese a ello, trata de mantener una actitud positiva, asegurando que cuenta con el cariño de sus sobrinos y de "la gente de a pie": "Me quieren mucho, no quieren que me pase nada".

Noticias relacionadas

A pesar de todo, el coruñés mantiene la esperanza de regresar al mundo del espectáculo. Se ha anunciado que participará en la nueva película de la saga 'Torrente', donde interpretará al ministro de Cultura.