De triunfar en la música a vender un mítico abanico para sobrevivir: así le ha cambiado la vida a Luis Font, de 'Locomía'

Locomía fue un grupo de electro-pop español icónico a finales de los años ochenta y principios de los noventa que dejó una huella indeleble en la música y la cultura pop de la época. Entre sus primeros componentes destacan Xavier Font, que fue el fundador; Luis Font, hermano de Xavier y cantante; Gard Passchier, creador del nombre; y Manuel Arjona, miembro y fundador de la banda.

El segundo de ellos se fue de Locomía "de manera forzosa" tras varios problemas con su hermano: "Cuando él me sacó del grupo se me vino el mundo abajo, yo nunca había probado hasta entonces las drogas y ahí empecé a consumir cocaína", declaró hace unos meses en una entrevista.

En julio de 2024 Luis acudió a 'Socialité' para explicar su compleja situación tanto personal como económica, y aseguró que estaba viviendo en la calle y que se buscaba la vida cantando en el metro.

Ahora, un periodista de 'TardeAR' ha pasado una noche con él y ha explicado los problemas que tiene a la hora de dormir: "El banco se me queda un poco corto porque mido dos metros, pero duermo con un edredón, un cojín y un saco que me ha prestado un gran amigo. Me meto dentro del saco y tengo un plástico para taparme".

Luis Font ha asegurado que hasta hace dos semanas dormía en el aeropuerto, "pero para eso también hace falta un dinero que ahora tampoco tengo. Lo poco que tengo, que son 4 euros diarios hasta que se me acaben esta semana, son para comer. El dinero lo empleo ahora en comer".

El exartista ha comentado que hace sus necesidades en los dos baños públicos que hay en Madrid, que uno es gratuito para la gente que lo necesita, y el otro vale 50 céntimos y acude de vez en cuando para asearse.

Font ha roto a llorar al recordar cómo llegó a este estado: "Recibí la mayor puñalada que se puede recibir de tu propio hermano. Me robaron todos mis sueños y entré en una depresión y tuve una adicción". Para hacer frente a la situación, el catalán ha hecho un llamamiento para quien quiera comprar uno de los míticos abanicos del grupo: "Si alguien lo quiere que me haga una oferta".