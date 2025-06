La triste realidad detrás de las cámaras contada por una influencer

Las redes sociales pueden ser muy peligrosas por las constantes comparaciones que realizan numerosas personas de ellas mismas con los influencers que ven: una vida de ensueño, siempre felicidad, todas las metas cumpliéndose una tras otra, viajes increíbles, experiencias sublimes y una maravilla hecha vida. O... eso es lo que parece.

Una influencer ya ha querido avisar de eso mismo, de que eso es lo que parece, pero que no es en una infinidad de ocasiones. Se trata de Andrea Valls, una tiktokter que ha estado en una piscina maravillosa pero que ha explicado en un vídeo que no nos fiemos de lo que muestran muchos influencers o incluso personas que no son necesariamente creadoras de contenido.

"Recordatorio súper importante. Estoy aquí en las típicas piscinas que ves en TikTok, que ves a los influencers que te lo pintan como la vida del sueño, el super viaje...", comienza explicando Valls. "¡Nada es lo que parece! No te compares con lo que ves a través de la pantalla. Estoy en un sitio tan bonito, tan agradecida, tanta gente querría estar aquí... y veo caras tan tristes", continúa.

"Os sorprendería la cantidad de parejas que llegan, se hacen la fotito juntos y están serios tres horas sin hablar con el móvil, cada uno por su cuenta... Los veo y digo: Jope, no están disfrutando el momento. Sonríen para la foto, bailan para la foto. Aquí hay música, hay un dj ahí, pero nadie está bailando. Y me da hasta vergüenza bailar porque digo: Jope, yo quiero disfrutar el momento, pero la gente solo baila para el vídeo", explica notablemente Andrea. "De nada te vale irte a un lugar súper paradisíaco estando mal contigo misma, sintiéndote una persona vacía por dentro. Siento que tenemos que trabajar tanto de aquí", zanja Andrea, esforzándose porque todos entiendan que la vida no es mostrar lo bien que nos va en redes sociales, sino vivirlo bien de verdad.