La triste realidad del alquiler de pisos de estudiantes: 1.500 euros por 35m2, fianzas desorbitadas...

Precios extremos, condiciones precarias... es la triste realidad de lo que podemos considerar una enorme crisis en el alquiler de pisos para estudiantes, que se ha expuesto en el programa 'Equipo de investigación' en La Sexta, con varios ejemplos que dan una buena muestra de la realidad del país.

En el programa puede comprobarse como en zonas concretas de Santiago de Compostela, Madrid y Villanueva de la Cañada se registran precios desorbitados en el alquiler de pisos de estudiantes, como pueden ser los casi 1.300 euros por un estudio en un chalet con piscina o 1.600 euros por un apartamento de dos habitaciones...

Se llega a mostrar el alquiler de un semisótano por el que se piden 1.500 euros mensuales... una buena muestra de lo que se ha convertido en una práctica habitual, pero que resulta ilegal y abusiva. Lo peor es que no es lo único que se ha descubierto.

Además de los propios precios del alquiler mensual, desorbitantes, también se encuentran otras prácticas alucinantes, como cobrar fianzas de hasta 4.000 euros para poder alquilar uno de estos espacios o transformar garajes en apartamentos para múltiples huéspedes.

Una realidad que choca, ya que mientras algunas personas se encuentran en situaciones económicas muy precarias debido a estos precios, otros tantos ganan más de 8.000 euros mensuales con su cartera de pisos en alquiler, como es el caso de un hombre que aparece en el programa.

Los vecinos de algunas de estas zonas también comentan que la situación va a peor, ya que no paran de producirse compras de pisos o locales para poder convertirse en más viviendas de alquileres para estudiantes con precios desobitados... una práctica abusiva cada vez más extendida.

Las autoridades, mientras tanto, comentan que es extremadamente difícil inspeccionar y sancionar este tipo de situaciones abusivas, debido a múltiples limitaciones legales y a la falta de acceso a las viviendas sin permiso judicial. La triste realidad del mercado de alquiler estudiantil.