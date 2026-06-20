El Tribunal Supremo se pone serio: estos vecinos tendrán que pagar las obras de accesibilidad aunque estuvieran exentos hasta ahora

Las comunidades de vecinos vuelven a protagonizar una noticia que no sentará especialmente bien a muchos propietarios: el Tribunal Supremo ha dejado claro que estar exento de determinados gastos del portal, las escaleras o el ascensor no significa librarse de pagar todas las obras que se hagan en esas zonas comunes.

La sentencia, dictada el pasado 2 de junio de 2026, resuelte el conflicto surgido en una comunidad de propietarios de Oviedo.

Varios dueños de locales y viviendas situadas en la planta baja se negaron a asumir una derrama extraordinaria destinada a sustituir las puertas del portal e instalar una rampa de acceso para eliminar todas las barreras arquitectónicas del edificio con el objetivo de mejorar la accesibilidad.

Los afectados defendían que los estatutos de la comunidad les eximían de pagar los gastos relacionados con el portal, las escaleras y el ascensor, pero el alto tribunal considera que esa interpretación es incorrecta.

Los magistrados explican que una cosa son los gastos habituales de mantenimiento, como la limpieza, la iluminación o las reparaciones ordinarias, y otra muy diferente son las actuaciones destinadas a garantizar la accesibilidad universal del inmueble.

Valencia. Los vecinos de un edificio de La Torre continúan con los ascensores estropeados por la incapacidad de las empresas de atender toda la demanda generada por la dana. VLC / JM LOPEZ / LEV

La instalación de una rampa no es una mejora estética ni una reforma opcional: se trata de una actuación necesaria para facilitar el acceso a personas con discapacidad o con problemas de movilidad.

Por este motivo, todos los propietarios deben contribuir económicamente, independientemente de las exenciones recogidas en los estatutos de la comunidad de vecinos.

La resolución también refuerza una línea jurisprudencial que el propio Supremo ya había mantenido en años anteriores respecto a la instalación de plataformas elevadoras o la adaptación de ascensores a cota cero.