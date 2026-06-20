Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jorge SalinasPractice MotoGPLopeteguiLamineVolta Catalunya femeninaClasificación Volta a Catalunya Femenina 2026Clasificación Tour de SuizaEtapa 4 Tour de SuizaPrograma Diamond LeagueAran AparicioDónde ver Mundial 2026Horarios MotoGPMundial 2026Sabadell - ZamoraMercado de fichajesTopuriaHorario Países Bajos - SueciaGrupos Mundial 2026Cuándo juega EspañaGrupo España Mundial 2026Declaración de la rentaJorge ReyGonzalo BernadosCiclistasBalizaNoticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

VIVIENDA

El Tribunal Supremo se pone serio: estos vecinos tendrán que pagar las obras de accesibilidad aunque estuvieran exentos hasta ahora

Los propietarios de bajos y locales también deberán pagar las obras para eliminar barreras arquitectónicas

Muchos edificios no cuentan con soluciones de accesibilidad adecuadas para personas con discapacidad

Muchos edificios no cuentan con soluciones de accesibilidad adecuadas para personas con discapacidad / Pexels

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Cruz

David Cruz

Las comunidades de vecinos vuelven a protagonizar una noticia que no sentará especialmente bien a muchos propietarios: el Tribunal Supremo ha dejado claro que estar exento de determinados gastos del portal, las escaleras o el ascensor no significa librarse de pagar todas las obras que se hagan en esas zonas comunes.

La sentencia, dictada el pasado 2 de junio de 2026, resuelte el conflicto surgido en una comunidad de propietarios de Oviedo.

Varios dueños de locales y viviendas situadas en la planta baja se negaron a asumir una derrama extraordinaria destinada a sustituir las puertas del portal e instalar una rampa de acceso para eliminar todas las barreras arquitectónicas del edificio con el objetivo de mejorar la accesibilidad.

Los afectados defendían que los estatutos de la comunidad les eximían de pagar los gastos relacionados con el portal, las escaleras y el ascensor, pero el alto tribunal considera que esa interpretación es incorrecta.

Los magistrados explican que una cosa son los gastos habituales de mantenimiento, como la limpieza, la iluminación o las reparaciones ordinarias, y otra muy diferente son las actuaciones destinadas a garantizar la accesibilidad universal del inmueble.

Valencia. Los vecinos de un edificio de La Torre continúan con los ascensores estropeados por la incapacidad de las empresas de atender toda la demanda generada por la dana. VLC

Valencia. Los vecinos de un edificio de La Torre continúan con los ascensores estropeados por la incapacidad de las empresas de atender toda la demanda generada por la dana. VLC / JM LOPEZ / LEV

La instalación de una rampa no es una mejora estética ni una reforma opcional: se trata de una actuación necesaria para facilitar el acceso a personas con discapacidad o con problemas de movilidad.

Por este motivo, todos los propietarios deben contribuir económicamente, independientemente de las exenciones recogidas en los estatutos de la comunidad de vecinos.

Noticias relacionadas y más

La resolución también refuerza una línea jurisprudencial que el propio Supremo ya había mantenido en años anteriores respecto a la instalación de plataformas elevadoras o la adaptación de ascensores a cota cero.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v16 pero no tener en el maletero el segundo elemento obligatorio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Gonzalo Bernardos, economista: 'Hay una parte de la población que no quiere trabajar y prefiere cobrar la prestación por desempleo
  3. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Llega un cambio drástico en el tiempo
  4. Entramos al pueblo donde mejor se come de España, famoso por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
  5. Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite usar un garaje como trastero, siempre y cuando se cumpla un requisito clave
  6. La Ley de Propiedad Horizontal contempla esta excepción: hay vecinos que no están obligados a pagar una derrama aunque la obra sea aprobada
  7. Europa cambia las normas para los que tengan perros o gatos: el nuevo requisito obligatorio que entró en vigor
  8. Ya es oficial: si eres donante, podrás pedir la baja laboral al 100% de salario a la Seguridad Social

Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia

Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia

El Tribunal Supremo se pone serio: estos vecinos tendrán que pagar las obras de accesibilidad aunque estuvieran exentos hasta ahora

La renovación de la demanda de empleo, clave oculta para mejorar futuras prestaciones de la Seguridad Social

La renovación de la demanda de empleo, clave oculta para mejorar futuras prestaciones de la Seguridad Social

Precio de la luz para hoy, sábado 20 de junio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, sábado 20 de junio: las horas más baratas y más caras

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

“Los ‘colchoneros’ vivimos siempre con un nudo en el corazón”

“Los ‘colchoneros’ vivimos siempre con un nudo en el corazón”

Cándida Jiménez, pensionista con 44 años cotizados: "me penalizaron de por vida, es una cadena perpetua"