El tribunal lo confirma: Una limpiadora de 69 años, con contrato parcial, recibe 305.000 euros de indemnización tras ser despedida

El tribunal de Birmingham ha decantado la resolución a favor de una mujer de 69 años, llamada Peak Ong, con un contrato parcial, que fue despedida de su trabajo tras una pelea por una olla arrocera. Aunque había discrepancias con su jefa desde hacía tiempo, han sido calificadas por la justicia como acoso laboral.

El litigio se dio contra la Universidad de Aberystwyth en Gales, Reino Unido y el Tribunal le otorgó una indemnización exacta de 264.442 libras esterlinas (305.000 euros).

La empleada trabajaba 15 horas a la semana como limpiadora para la Universidad de Aberystwyth (en Gales), con una antigüedad desde 2014. Según la institución académica, el motivo del despido fue su negativa a mejorar su comportamiento, después de ser acusada de comprar una olla arrocera para un estudiante, ya que el electrodoméstico estaba prohibido y se le había sido confiscado.

El tribunal de Birmingham encontró serias irregularidades en el procedimiento disciplinario aplicado, además de considerar que la universidad perjudicó a la empleada al proporcionar una referencia negativa cuando intentó conseguir otro trabajo.

La trabajadora afirma que sufrió acoso e intimidación

En junio de 2017, Ong comenzó a trabajar bajo la supervisión de una nueva responsable. Durante el proceso quedó probado que ambas mantenían conflictos laborales frecuentes. La trabajadora afirmó que sufría acoso e intimidación y que su superior pretendía que dejara el empleo debido a su edad. Más adelante, en agosto de 2019, la universidad le asignó otra jefa después de que presentara una queja formal

Un año después, Ong envió un correo al vicerrector denunciando el trato intimidatorio y hostil que, según ella, seguía recibiendo. Por otro lado, en febrero de 2021, la supervisora presentó una reclamación contra la limpiadora, describiéndola como una persona difícil de gestionar y asegurando que su actitud perjudicaba tanto al equipo como al desarrollo normal de las tareas laborales.

La universidad sostuvo que varios compañeros también se habían quejado de la conducta de Ong, acusándola de levantar la voz y comportarse de manera irrespetuosa. Debido a ello, el centro abrió una investigación interna y terminó dando validez a las reclamaciones de la supervisora.

Respecto a este incidente, el tribunal concluyó que la supervisora nunca acusó directamente a Ong de mala conducta. En octubre de 2021 ambas participaron en un acto de conciliación donde alcanzaron ciertos acuerdos relacionados con su convivencia laboral. Durante esa reunión tampoco se advirtió de que romper la confidencialidad pudiera derivar en sanciones disciplinarias.

La trabajadora fue suspendida temporalmente de empleo y sueldo

Al mes siguiente del acuerdo, la supervisora volvió a denunciar el comportamiento de Ong, indicando que generaba estrés en el entorno de trabajo y afectaba al bienestar del personal. Como consecuencia, la trabajadora fue suspendida temporalmente de empleo y sueldo. Tras otra investigación interna, la universidad le comunicó que disponía de siete semanas para intentar encontrar otro puesto dentro de la institución.

Aunque presentó solicitudes para distintos cargos, no logró ser seleccionada para ninguno y finalmente fue despedida. Más tarde, Ong recurrió judicialmente la decisión. Además, en septiembre de 2022 consiguió una oferta como auxiliar de cuidados nocturnos en el Ayuntamiento de Ceredigion, para lo que necesitaba una referencia laboral de la universidad.

En el formulario remitido por Recursos Humanos se pedía información sobre la honestidad de Ong, su relación con compañeros y usuarios, su historial disciplinario y las razones de su salida. La representante de la universidad respondió a todas las cuestiones indicando que no podía hacer comentarios porque la institución mantenía un litigio abierto con la solicitante.

Debido a esas respuestas, Ong perdió la oportunidad de conseguir el nuevo empleo. A raíz de ello, decidió demandar nuevamente a la universidad. En esta ocasión, el tribunal le dio la razón y concluyó que había sufrido represalias por parte de la entidad.

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La justicia laboral calificó la actuación de la universidad como irresponsable y represiva. Ong, que actualmente supera los 70 años, declaró sentirse humillada por todo lo ocurrido. A la hora de fijar la indemnización, el tribunal consideró probado que existía una relación directa entre las acciones de la universidad y los perjuicios económicos sufridos por la trabajadora.