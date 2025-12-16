Los tres caminos que todo ser humano debería recorrer según un experto en sabiduría japonesa

Marcos Cartagena, experto en sabiduría japonesa con más de 16 años de relación con el país nipón, ha revelado en una nueva intervención en un podcast un enfoque único para lograr una existencia plena y equilibrada en medio del caos moderno, que recomienda a todas las personas.

Los tres caminos a seguir

Se trata del concepto "sando", creado por el propio Cartagena, autor del libro Sistema Hanasaki, que se inspira en los secretos de la longevidad oriental. Este término une "san" (tres) y "dō" (camino), superando incluso al popular ikigai, que él considera valioso pero incompleto para una vida realmente profunda.

En su reciente charla en el pódcast 'Tiene sentido', detalla estos pilares: el primero, el crecimiento personal mediante el kaizen o mejora constante en todos los ámbitos; el segundo, la entrega generosa a los demás, porque "dar multiplica lo que recibes"; y el tercero, la felicidad auténtica, cultivando placeres que armonicen el ser.

Estos no operan aislados, sino en simbiosis: crecer fomenta dicha y generosidad, entregar acelera el progreso, y ser feliz potencia todo lo demás, según comenta el propio Marcos Cartagena en esta conversación y en sus enseñanzas.

Su propuesta busca resonar en un mundo acelerado por estrés y desconexión, donde las filosofías ancestrales como esta no tienen hueco, pero que logran atraer a miles de personas que buscan un sentido real. Un poco de calma ante tanto ruido.

Diferentes plataformas de divulgación y las propias ventas de su libro demuestran que existe un boom con estos conceptos entre el público, con varios expertos occidentales citándolo como una gran referencia actual. ¿Qué pasa si tú también "sientes la llamada"?

Para quienes aspiran a esta transformación, Cartagena aconseja empezar por autoevaluarse en estos caminos y aplicar kaizen diario, consultando su obra o charlas para detalles personalizados, valorando siempre el estado emocional y social actual.