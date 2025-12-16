SOCIEDAD
Los tres caminos que todo ser humano debería recorrer según un experto en sabiduría japonesa
Marcos Cartagena ha hablado sobre el concepto "sando", que para él supera incluso al popular ikigai.
Marcos Cartagena, experto en sabiduría japonesa con más de 16 años de relación con el país nipón, ha revelado en una nueva intervención en un podcast un enfoque único para lograr una existencia plena y equilibrada en medio del caos moderno, que recomienda a todas las personas.
Los tres caminos a seguir
Se trata del concepto "sando", creado por el propio Cartagena, autor del libro Sistema Hanasaki, que se inspira en los secretos de la longevidad oriental. Este término une "san" (tres) y "dō" (camino), superando incluso al popular ikigai, que él considera valioso pero incompleto para una vida realmente profunda.
En su reciente charla en el pódcast 'Tiene sentido', detalla estos pilares: el primero, el crecimiento personal mediante el kaizen o mejora constante en todos los ámbitos; el segundo, la entrega generosa a los demás, porque "dar multiplica lo que recibes"; y el tercero, la felicidad auténtica, cultivando placeres que armonicen el ser.
Estos no operan aislados, sino en simbiosis: crecer fomenta dicha y generosidad, entregar acelera el progreso, y ser feliz potencia todo lo demás, según comenta el propio Marcos Cartagena en esta conversación y en sus enseñanzas.
Su propuesta busca resonar en un mundo acelerado por estrés y desconexión, donde las filosofías ancestrales como esta no tienen hueco, pero que logran atraer a miles de personas que buscan un sentido real. Un poco de calma ante tanto ruido.
Diferentes plataformas de divulgación y las propias ventas de su libro demuestran que existe un boom con estos conceptos entre el público, con varios expertos occidentales citándolo como una gran referencia actual. ¿Qué pasa si tú también "sientes la llamada"?
Para quienes aspiran a esta transformación, Cartagena aconseja empezar por autoevaluarse en estos caminos y aplicar kaizen diario, consultando su obra o charlas para detalles personalizados, valorando siempre el estado emocional y social actual.
- Jorge Rey lanza una nueva alerta: una fuerte 'DANA' va a llegar en las próximas horas
- Una influencer desvela cómo un famoso futbolista intentó ligar con ella: 'Es penoso
- Requisitos para la ayuda de hasta 1.739 euros al mes de la Seguridad Social si tienes entre 23 y 65 años
- Confirmado por la Seguridad Social: estos pensionistas podrían perder la paga si no presentan este documento antes del 31 de marzo
- Nacho Cano no se corta: qué pasaría en España con Ayuso como presidenta y su duro mensaje a Pedro Sánchez
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, lo aclara: 'Ni carnet de pensionista ni tarjeta de discapacidad
- Precio del euríbor hoy, 15 de diciembre de 2025: la cuota sigue subiendo sin frenos y preocupa a los hipotecados
- El economista Gonzalo Bernardos lo tiene claro sobre la vivienda: 'La única posibilidad es comprar