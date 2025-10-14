El tremendo zasca de Maxi López a Wanda Nara: “Una vez estuve casado y comía todo congelado”

De Maxi ya lo hemos visto todo. 'La Gallina' ha sorprendido a todos al sumarse como participante en la nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina. Su presencia ha generado una gran expectativa, no solo por su pasado como futbolista y la repercusión que tuvo, sino también porque el programa está guiado por su exesposa, Wanda Nara, con quien comparte tres hijos.

Todo sucede en MasterChef Celebrity Argentina, una versión del famoso formato internacional MasterChef, adaptado para que los participantes sean figuras reconocidas del espectáculo, el deporte, la televisión o las redes sociales. En esta competencia, las celebridades deben demostrar su talento culinario, enfrentándose a distintas pruebas que ponen a prueba su técnica, creatividad y capacidad para trabajar bajo presión.

El objetivo del programa es el mismo que en su versión tradicional: los concursantes deben superar desafíos gastronómicos, desde recetas técnicas hasta platos temáticos o improvisados. El jurado está compuesto por tres chefs de renombre: Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Su experiencia y personalidad aportan dinamismo, humor y rigor profesional al programa, creando momentos de tensión, emoción y aprendizaje tanto para los concursantes como para el público.

En esta temporada, la conducción está a cargo de Wanda Nara, quien reemplaza a Santiago del Moro, curiosamente, la ex pareja de Maxi López. El vínculo que tiene en el pasado con Maxi López le añade un condimento especial a esta edición, generando un ambiente cargado de curiosidad y simpatía entre los espectadores.

De ser el '11' del Barça a un aspirante en la 'alta cocina'

El FC Barcelona fue uno de los 14 conjuntos en los que militó Maxi López a lo largo de su trayectoria deportiva, a la que puso fin en 2021 cuando tenía 37 años. Al club azulgrana llegó a principios de 2005 tras abonar el Barça a River Plate seis millones de euros. En las dos temporadas que estuvo, apenas sumó 19 partidos oficiales (589 minutos) y marcó dos goles, pero puede presumir de haber formado parte de la plantilla que en 2006 conquistó la segunda Champions League de la historia de la entidad.

Debutó en River Plate, donde fue campeón en 2003 y 2004, y luego pasó al FC Barcelona, donde formó parte del plantel que ganó la Champions League 2006. Más tarde jugó en varios clubes de Europa y Sudamérica, como Catania, Milan, Torino, Sampdoria, Chievo, Udinese, FC Moscú y Grêmio, hasta su retiro en 2021. Desde entonces, se dedica a proyectos empresariales y mantiene su presencia mediática, tanto por su carrera deportiva como por su vida personal vinculada a Wanda Nara y sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.

Maxi deja a su expareja y presentadora en evidencia

Al comenzar, Wanda Nara, quien conduce el programa, conversó con los participantes, entre los que se encuentra Maximiliano López, su exesposo y padre de sus tres hijos mayores.

Maxi López y Daniela Christiansson, su actual pareja / SPORT.es

"¿Mucho tiempo estuviste viviendo con congelados? Le pregunta la presentadora. Cocinas o no?", preguntaba Wanda a Maxi. "Estuve casado una vez y era todo congelado", responde Maxi con humor. "Ahora aprendí un poco más yo", responde Wanda. "Algo tuve que aprender", decía Maxi.

Él fue el último en tener un ida y vuelta con Wanda y no desaprovechó la oportunidad para 'vacilarla'. “Estuve casado una vez y comí todo congelado”, dijo el exjugador a la conductora.

El regreso de Maxi López a la Argentina para sumarse al programa generó gran expectativa entre los seguidores. Actualmente, el exfutbolista vive en Europa junto a su pareja, Daniela Christiansson, con quien espera su segundo hijo. A pesar de la distancia y de las especulaciones mediáticas, su vínculo con Wanda parece haberse estabilizado, basado en el respeto mutuo y en la crianza compartida de sus tres hijos.