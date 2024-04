El tremendo rechazo de esta soltera a su cita en 'First Dates': "Yo antes de meterme en la cama con este me hago monja"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Jacobo un motero empedernido al que llaman 'El último moicano', está buscando a una motera que le acompañe en sus rutas. Trabaja como camionero y está cansado de viajar solo.

A cenar con él, ha llegado Anahí, nada más verla ha exclamado: "tiene buen chasis, está bien". Pero la respuesta de Ana no ha tenido nada que ver: "no me gusta nada, cero". Las diferencias entre ellos se han notado desde el primer momento, Jacobo va tatuado y Ana solo tiene "uno en el culete, es el conejito de Playboy", le ha confesado.

Probablemente el tatuaje de Ana ha captado el interés de Jacobo, pero se ha perdido rápido cuando Ana le ha dicho "que ella no sube en moto". La cita ha continuado con sus diferencias "anti-yo total" le ha dicho Anahí.

Durante la cita, Anahí no ha sido clara con lo que pensaba realmente: "si lo ve mi hija se ríe, me parece geniala para otro tipo de chica pero para mí no", decía en los totales a cámara. Aunque a su cita le ha dicho que la cosa iba bien, y lo decía de corazón, ante cámaras ha dicho: "Yo antes de meterme en la cama con este me hago monja".

En el momento de la decisión final Jacobo ha dicho que si tendría una segunda cita con Anahí pero ella le ha rechazado porque esa chispa que le ha faltado.