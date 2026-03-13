El tremendo enfado de Álex Ghita tras su expulsión de Supervivientes 2026

La primera expulsión oficial de Supervivientes 2026 ha sido decidida y el escogido no ha sido otro que Álex Ghita. En los últimos días el superviviente había pedido al público su salida del programa al no poder soportar el hambre, pero al conseguir lo que deseaba se encontró con una sorpresa que nada le gustó.

El enfado de Álex Ghita tras su expulsión

Lógicamente, Álex asumía que al ser expulsado de Supervivientes 2026 se iba a encontrar camino a casa, en un cómodo hotel que le permitiera recuperarse de su paso por el programa. Pero esta edición del reality tenía planes muy distintos para él.

El giro que Ghita no esperaba es que Supervivientes 2026 no 'elimina' de forma directa a sus expulsados, sino que estos son trasladados a Playa Destino, donde siguen formando parte del concurso como tal. Y eso es algo que no gustó lo más mínimo al concursante.

La sorpresa no fue especialmente ilusionante para Álex, quien dijo que esperaba que esto fuera una broma y llegó a amenazar con hablar con la dirección del programa. El concursante no podía ser más claro: quería abandonar por completo el marco del programa, no seguir participando en un evento secundario.

Lo cierto es que esta es una polémica más de cuantas ha afrontado Álex Ghita desde que aterrizara en Supervivientes 2026. Con anterioridad, había logrado la difícil gesta de hacer que prácticamente todos sus compañeros se pusieran en su contra por su falta de compañerismo y una infracción mayor: robar comida.

La realidad es que ahora el reality tiene una situación compleja ante sí: Álex Ghita ha dejado claro que no quiere seguir participando en el programa, y su relación con sus compañeros es de las peores que se recuerda entre participantes del concurso.

En teoría, Álex deberá sobrevivir ahora por su cuenta hasta que nuevos expulsados lleguen a Playa Destino. Sin embargo, una vez llegue otro acompañante el ambiente posiblemente distará de ser agradable. Una cosa está clara: Supervivientes 2026 tiene un ambiente que difícilmente se recuerda.

¿Qué te ha parecido la salida de Álex Ghita? ¿Crees que es un acierto por parte del concurso el añadido de Playa Destino o es un problema para concursantes como Álex que han llegado a su límite? Estas próximas semanas pueden ser clave para la dirección de Supervivientes 2026.