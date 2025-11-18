Tráfico
"Tiene tremendas carencias técnicas": experto advierte sobre las balizas V16
Se trata de una de las nuevas medidas de la DGT que se ha visto rodeada de polémica
Desde que la DGT anunció que pronto habrá que sustituir los triángulos tradicionales de señalización por las balizas V16, la medida se ha visto rodeada de grandes polémicas.
Algo que se debe, entre otras cosas, a que estas serán el único medio legal para señalizar un vehículo inmovilizado en la vía a partir del 1 de enero del próximo año 2026.
Y, si bien es cierto que estas balizas ofrecen ciertas ventajas como, por ejemplo, la posibilidad de geolocalizar un vehículo que se encuentre parado, no todo el mundo está a favor de ellas.
En este mismo sentido, los expertos de CarWow alertan sobre la idea de que este tipo de balizas cuentan con varias carencias técnicas que pueden ser contraproducentes.
Para empezar, se destaca el hecho de que estas son menos visibles en cambios de rasante o en curvas cerradas, a diferencia de los clásicos triángulos de señalización.
Por otro lado, los expertos desmontaban algunos argumentos ofrecidos por la DGT asegurando que la mayoría de coches modernos ya cuentan con un sistema de geolocalización que permite a sus centrales de servicios identificar su ubicación en todo momento.
Por ti todo esto fuera poco, también se destaca la idea de que las normas aplicables a estas balizas son bastante laxas en cuanto a luminosidad, haciendo que mucha gente quiera comprar las más baratas y, por tanto, las que peor se ven en carretera.
Por último, el experto señalaba la mayor incongruencia de estas balizas V16: son obligatorias únicamente para coches españoles, mientras que los europeos podrán seguir usando los triángulos, cosa que es vista como un disparate.
