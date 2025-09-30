Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
¿Tregua en Gaza? Israel acepta las condiciones de Trump en su nuevo plan para la paz

Netanyahu parece conforme con lo estipulado en el acuerdo con el presidente de Estados Unidos

Benjamin Netanyahu y Donald Trump

Benjamin Netanyahu y Donald Trump / OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

Ramón Baylos

Parece que las cosas están cambiando en Oriente Medio tras la última reunión que ha tenido lugar entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump hace escasas horas.

Según lo anunciado por ambos políticos, el meeting tuvo lugar con el objetivo de encontrar una solución para la guerra y establecer un nuevo plan de paz que pusiese punto final a la situación entre Israle y Palestina.

En este mismo sentido, el Presidente de Estados Unidos aseguraba que el Primer Ministro de Israel aceptó las condiciones de este último, lo cual fue confirmado por Netanyahu momentos más tarde.

El acuerdo en cuestión, pasaría por retirar las tropas israelíes de Gaza y entregar la zona al gobierno de Palestina en un plazo máximo de 72 horas. A cambio, Hamás tendría que devolver los rehenes a Israel.

En el acuerdo se establece también que este último no tendrá permitido formar parte del gobierno de Palestina y que la reconstrucción de Gaza correrá a cargo del país, apoyado por un órgano internaconal presidido por distintos representantes, entre los que destaca el propio Donald Trump.

Un movimiento bastante llamativo por parte de Estados Unidos que apunta a recogida de cable por parte de su presidente al ver que el mundo entero se posicionaba para reconocer el estado de Palestina y condenar el genocidio que ha tenido lugar desde el inicio de la guerra.

Ahora ya solo queda ver si Hamás acepta las condiciones establecidas dentro de este acuerdo de paz con el objetivo de que la franja de Gaza deje de ser uno de los puntos más calientes del mundo.

Y tú, ¿qué piensas de este movimiento entre Donald Trump y Netanyahu? ¿Crees que será suficiente para firmar la paz? Te animo a poner tu opinión en la sección de comentarios.

