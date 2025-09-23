La trayectoria de Víctor Elías: 'Los Serrano', músico y nuevo invitado de 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' es uno de los formatos con mayor audiencia de la televisión en España. El concurso presentado por Roberto Leal cuenta con algunos de los espectadores más fieles de la pequeña pantalla. El formato combina cultura con entretenimiento, y parte de su éxito es gracias a su rotación de invitados.

En esta ocasión, el programa de Antena 3 recibe a cuatro famosos que tendrán que ayudar a los concursantes principales. Las celebridades tienen que contestar correctamente las preguntas del presentador para tratar de sumar segundos al cronómetro final del rosco.

Víctor Elías (Madrid, 1991) es uno de los invitados de esta semana. El madrileño es hijo del músico Liberto Villagrasa y la actriz Amelia Álvarez del Valle, por lo que creció con inquietudes artísticas desde pequeño.

El artista comenzó tocando la batería a los 6 años, aunque después terminó decantándose por el piano. Al mismo tiempo, formó parte de obras de teatro como 'La vida breve', 'El cerco de Numancia' o 'Mariana Pineda'. No obstante, su primera aparición en televisión fue a los siete años.

En 1998, Víctor Elías aparece en la serie 'Hermanas' de Telecinco. Poco después, también formó parte de la serie 'Ellas son así', en la misma cadena, durante 18 episodios. Ambas experiencias le sirvieron para presentarse al casting del papel de Carlos, en 'Cuéntame cómo pasó'.

Sin embargo, la producción de TVE le descartó por tener más edad que el personaje. Durante los años siguientes, Elías intervino en series como 'Antivicio', 'Esencia de poder', 'El espinazo del diablo' o 'Hospital Central'.

En 2003, Víctor terminó saltando a la fama gracias a su papel como 'Guille' en 'Los Serrano'. La serie fue un éxito de audiencia y marcó a toda una generación durante ocho temporadas y ciento cuarenta y siete capítulos. En la ficción, formó el grupo 'SJK' con Natalia Sánchez, Adrián Rodríguez y Andrés de la Cruz.

Tras terminar la serie, continuó con su formación de piano en la Escuela de Música Creativa de música moderna en el barrio de Malasaña, Madrid. Además, también volvió a subirse a los escenarios con varias obras de teatro. Desde entonces, ha dedicado su trayectoria a la música, aunque ha participado en algunos proyectos audiovisuales.