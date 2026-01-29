La trayectoria de Silvia Abascal: cine, teatro y nueva invitada de hoy en Pasapalabra

Pasapalabra es uno de los programas más longevos de la televisión de nuestro país. El formato de Antena 3 combina cultura y entretenimiento, conducido por su carismático presentador, Roberto Leal.

Desde el 28 y hasta el 30 de enero, cuatro celebridades participan en el programa para acompañar a los concursantes principales. En esta ocasión, los invitados son Jesús Olmedo, Gloria Serra, Sergio Mur y Silvia Abascal.

Silvia Abascal (Madrid, 1979) comenzó su formación de interpretación al cumplir la mayoría de edad, con Juan Carlos Corazza. Al mismo tiempo, compaginó las clases de interpretación con estudios de baile español y ballet clásico.

La actriz recibe su primera oportunidad en 1993, cuando Chicho Ibáñez Serrador cuenta con ella para 'Un, dos, tres... responda otra vez'. En el famoso programa, interpretó a la sobrina en la ficción del presentador, Josep Maria Bachs.

No obstante, Abascal saltó a la fama con el personaje de Clara en la serie española 'Pepa y Pepe', en 1994. Posteriormente, fue parte de los seriales 'Don Juan' y 'Hostal Royal Manzanares'.

En la gran pantalla, la intérprete madrileña ha actuado en más de una veintena de películas. Destaca su participación en 'La fuente amarilla', por la que fue nominada a mejor actriz revelación en los Premios Goya.

También fue nominada a los Premios Goya por su papel en 'El Lobo', como mejor interpretación femenina de reparto. Además, recibió otra nominación a mejor interpretación femenina protagonista por la cinta 'La dama boba'.

Por este último largometraje, Abascal ganó la Biznaga de Plata a la Mejor Actriz. La artista ha recibido el Premio Ciudad de Huesca y una nominación al Premio Ercilla de Teatro, disciplina en la que ha realizado numerosas obras.