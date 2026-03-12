TELEVISIÓN
La trayectoria de Santiago Segura: actor, cineasta y nuevo invitado de Pasapalabra
El director estrena 'Torrente, presidente', la sexta parte de la saga cinematográfica
Cada semana, Pasapalabra renueva su plantilla de invitados para ayudar a sus concursantes. Como suele ser habitual, cuatro famosos acudirán al programa de Antena 3 para formar parte de los equipos azul y naranja.
El objetivo de los participantes es intentar conseguir el mayor número posible de segundos para la prueba final del Rosco. De esta forma, Roberto Leal cuenta con la presencia de Begoña Maestre, Elia Galera, Fonsi Nieto y Santiago Segura.
Santiago Segura (Madrid, 1965) comenzó a rodar películas a la pronta edad de doce años con una cámara super-8. El director Fernando Trueba le recomendó realizar sus proyectos en 35 mm, una inversión que el joven pudo afrontar gracias a los premios que había ganado.
El realizador estudió la carrera de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Para conocer los rodajes desde dentro, comenzó a trabajar como figurante de cine. La primera grabación fue en la película de terror 'Al filo del hacha', dirigida por Jose Ramón Larraz.
No obstante, Segura saltó a la fama por su papel como intérprete. El madrileño ganó el Premio Goya en la categoría a mejor actor revelación por su personaje en la película 'El día de la bestia', de Álex de la Iglesia.
La primera cinta del cineasta fue 'Torrente, el brazo tonto de la ley'. Además, fue compositor de la canción 'Apatrullando la ciudad'. El largometraje fue un éxito, y le han seguido numerosas secuelas, convirtiéndose en una de las sagas cinematográficas más taquilleras.
De hecho, Santiago Segura también es el creador de la saga 'Padre no hay más que uno'. Durante su carrera, el director ha ganado el Premio Goya en las categorías de mejor cortometraje de ficción, mejor actor revelación y mejor director novel.
En televisión, ha participado como concursante de 'Masterchef Celebrity', 'La última cena' y 'Tu cara me suena'. En este último, ha participado en galas solidarias, especiales de navidad y año nuevo.
