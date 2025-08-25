La trayectoria de Poty Castillo: coreógrafo de 'OT' y nuevo invitado de hoy en 'Pasapalabra'

En la última semana de agosto, 'Pasapalabra' vuelve a recibir a nuevas celebridades de nuestro país para participar en el concurso. Los cuatro famosos intentarán conseguir el mayor número de segundos posibles para Rosa Rodríguez y Manu Pascual.

De esta manera, ya se conocen las personalidades que visitarán el plató de Antena 3. En esta ocasión, los invitados que tendrán que contestar las preguntas de Roberto Leal son: Lidia Valentín, Nerea Rodríguez, Leo Rivera y Poty Castillo.

Javier Castillo es más conocido entre los espectadores por su apodo, Poty. El bailarín saltó a la fama tras ser coreógrafo en la academia de 'Operación Triunfo'. Además, el cántabro es director artístico, productor y presentador.

Cuando era niño, comenzó su formación en la Escuela Superior de Ballet Akamine-Smink, de Torrelavega. Posteriormente, también se formó en el Real Conservatorio de Arte Dramático y Danza de Madrid.

Durante siete años, fue bailarín del Ballet Nacional. En esta etapa, estuvo bajo la dirección de Maya Plisetskaya y Nacho Duato. Por otro lado, fue autor de la coreografía que hizo ganar el Campeonato del Mundo en Atenas (1993) a la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica.

Tras ejercer como profesor de baile en 'Operación Triunfo', también participó en la actuación de María Isabel en Eurovisión Júnior 2004. Un año más tarde, volvió a ser profesor de coreografía en otro concurso televisivo, 'Mira Quién Baila'.

En el programa de la televisión pública estuvo trabajando siete años y en el mismo periodo, se estrenó como presentador de 'Ayúdame Mamá', emitido en Telemadrid en 2008.

En la actualidad, ha participado como colaborador y jurado en programas de televisión como 'Pura Magia', de RTVE, 'Arusitys Prime', de Antena 3, y 'Lalala', de Telemadrid.