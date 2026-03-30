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TELEVISIÓN

La trayectoria de Patricia Pérez: presentadora, actriz y nueva invitada de Pasapalabra

La comunicadora saltó a la fama tras copresentar 'El Gran Juego de la Oca' junto a Emilio Aragón

Patricia Pérez en Pasapalabra

Patricia Pérez en Pasapalabra / Antena 3.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Roberto Leal da la bienvenida en el plató de Pasapalabra a cuatro nuevos invitados. Durante los próximos tres días, dos famosos formarán parte del equipo azul, y los otros dos del equipo naranja. Como es habitual, las celebridades forman parte del mundo del espectáculo y del entretenimiento.

Patricia Pérez (Galicia, 1973) empezó su carrera televisiva en la cadena de su tierra natal, TVG. En la televisión gallega, fue copresentadora del programa 'Luar' junto a Xosé Ramón Gayoso.

Un año más tarde, Patricia fue contratada por Antena 3 para copresentar el concurso 'El Gran Juego de la Oca', con Emilio Aragón. El formato fue un éxito en múltiples países, por lo que saltó a la fama como comunicadora.

En 1995, la presentadora se trasladó a Argentina. En el país sudamericano rodó una película y colaboró en varios programas de televisión, durante los dos años y medio que vivió allí, antes de volver a España.

Patricia Pérez abandona '¡De viernes!'

Patricia Pérez abandona '¡De viernes!' / Telecinco

En su país, Patricia Pérez se incorporó a 'Emisión imposible', en Telecinco. Después, la presentadora firmó con la cadena autonómica Telemadrid para conducir 'Mamma mia', junto al periodista Víctor Sandoval.

Posteriormente, regresó a Antena 3 para estar al frente de 'A la carta' y 'El Supershow'. No obstante, volvió a colaborar con la cadena autonómica para copresentar 'Metro a metro' y 'Bromas aparte'.

Después de un tiempo en Telamadrid y Castilla-La Mancha Televisión, Patricia regresa a las televisiones nacionales en 2009. La presentadora asume el cargo de 'Vuélveme loca' en Telecinco, y más tarde en las mañanas de LaSexta con 'Los Hygge'.

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Fuera de la televisión, la presentadora se especializó en nutrición ortomolecular, nutrigenética y nutrigenómica por la Universidad de Barcelona. De hecho, ha publicado cuatro libros sobre nutrición y alimentación saludable.

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