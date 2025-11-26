La trayectoria de Óscar Higares: torero, actor y nuevo invitado de 'Pasapalabra'

Desde su estreno, hace 25 años, Pasapalabra es uno de los concursos más exitosos de la televisión de nuestro país. El programa combina cultura con entretenimiento, y cuenta con la presencia de cuatro famosos del mundo del espectáculo.

Los invitados intentarán sumar la mayor cantidad de segundos al cronómetro final del Rosco. En esta última prueba, Manu Pascual y Rosa Rodríguez tratarán de acertar las 25 definiciones de Roberto Leal.

Óscar Higares (Madrid, 1971) es hijo del torero salmantino Aurelio García y nieto del mayoral de la ganadería Atanasio Fernández. En 1985, ingresó en la escuela taurina de Madrid, debutando como novillero tres años después en Santa Cruz del Retamar (Toledo).

En 1991 debutó con picadores en Valdemora, hasta que cinco meses más tarde se presentó en las Ventas. En esta plaza tomo la alternativa y realizó su confirmación, apadrinado por Roberto Domínguez. Dos años después, salió por la puerta grande de Las Ventas.

Después de varios años como torero, comenzó a compaginar su profesión con la actuación. Higares participó en concursos y programas de televisión como 'La hora de José Mota' y '¡Mira quien baila!'.

Además, se incorporó al elenco de la serie 'Ponme una nube, Rocío', de la cadena autonómica Canal Sur. Finalmente, decidió retirarse de los ruedos en 2011, un año después de concursar en 'Supervivientes'.

El diestro madrileño también ha participado en otros concursos de máxima audiencia como 'Masterchef Celebrity' y 'Maestros de la costura'. Actualmente, forma parte del reparto de 'Servir y Proteger' y la serie 'Bosé'.