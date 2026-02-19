Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La trayectoria de Olivia Molina: actriz y nueva invitada de Pasapalabra

La intérprete pertenece a la tercera generación de la familia Molina, es hija de la actriz Ángela Molina y nieta del cantante Antonio Molina

Olivia Molina en Pasapalabra

Olivia Molina en Pasapalabra / Antena 3.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Esta semana, Pasapalabra da la bienvenida a cuatro nuevas caras que participarán en el concurso de Antena 3. El programa presentado por Roberto Leal recibirá a los invitados, que ayudarán a sumar segundos para el cronómetro final del Rosco.

Cada tres programas, el formato de Atresmedia renueva su rotación de invitados. En esta ocasión, los famosos que acuden al espacio son: Ingrid García-Jonsson, Carlos Marco, Arturo Valls y Olivia Molina.

Olivia Molina (Ibiza, 1980) es hija del fotógrafo francés Hervé Tirmarche y la actriz Ángela Molina. También es nieta del cantante Antonio Molina, siendo parte de la tercera generación de la Familia Molina.

Desde su infancia, el cine y la música han formado parte de su vida. De hecho, su primera vez delante de la cámara fue cuando tenía diez años. La actriz participó en el documental sobre arte judío en Toledo, interpretando a una niña.

En cuanto su formación, Molina estudió interpretación en Londres, en la escuela de Arte Dramático de Juan Carlos Corazza. El debut de Olivia llegó con la película 'Jara', trabajando junto a su madre, Ángela Molina.

Posteriormente, grabó la película 'School Killer' y se incorporó al reparto de la serie 'Al salir de clase', encarnando al personaje de Nadine. En teatro, la actriz ha participado en obras como 'La casa de Bernarda Alba' y 'Fashion feeling music'.

En 2003 protagonizó el videoclip de la canción 'Insoportable', del grupo 'El Canto del Loco'. Más tarde, Olivia Molina volvió a coincidir con su madre Ángela en la película 'El graduado', adaptación de la novela homónima de Mike Nichols.

Recientemente, la actriz ha participado en series como 'Amar es para siempre', 'Regreso a Las Sabinas' o 'El mejor infarto de mi vida'. En la gran pantalla, su última cinta fue 'Mi otro Jon', en 2023.

